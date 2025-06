Europas Leitbörsen gehen überwiegend tiefer aus Handel

© APA/APA/AFP/XAVIER GALIANA home Aktuell Nachrichtenfeed

Die wichtigsten Börsen Europas sind am Mittwoch überwiegend tiefer aus dem Handel gegangen. Der Euro-Stoxx-50 verlor 0,41 Prozent auf 5.393,15 Einheiten. Unter den Länderindizes sank der DAX um 0,16 Prozent auf 23.948,90 Punkte. Der CAC-40 in Paris verlor 0,36 Prozent auf 7.775,90 Zähler. Für den FTSE-100 in London ging es hingegen um leichte 0,13 Prozent auf 8.864,35 Einheiten hinauf.

von APA