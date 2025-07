Europas Börsen gehen mit Gewinnen aus dem Handel

Im Juni hat die US-Beschäftigung überraschend stark um 147.000 Stellen zugenommen. Hier entfällt jedoch die Hälfte auf den Staatssektor. Darüber hinaus nahm die Arbeitszeit im Schnitt etwas ab, die Arbeitslosenquote sank leicht. Insgesamt bewerten Experten am Markt die Zahlen als gemischt ausgefallen.

"Ein regelrechter Einbruch am Arbeitsmarkt ist weiterhin nicht zu beobachten, auch wenn in Teilbereichen Schwächezeichen unübersehbar sind", schrieben Experten der Commerzbank in einem ersten Kommentar. "Wir fühlen uns in unserer Auffassung bestärkt, dass die Fed sich in Richtung Zinssenkungen bewegen dürfte, aber bei der nächsten Sitzung Ende des Monats noch stillhalten sollte."

Indes verhandeln Vertreter der EU und der USA heute in Washington weiter über eine mögliche Beilegung des Zollstreits. Ziel der Gespräche ist es, mit einem Deal eine weitere Eskalation des Handelskonflikts abzuwenden. US-Präsident Donald Trump will ab dem 9. Juli weitere Zölle in Kraft treten lassen, wenn die EU den USA in Handelsfragen nicht entgegenkommt. Ob, und wenn ja wann, ein Durchbruch in den Verhandlungen erzielt werden kann, war bis zuletzt unklar.

Gesucht waren auf Branchenseite die Aktien von Versicherern und Banken. Auch Technologiewerte waren gefragt. Die Anteilsscheine von Rohstoffwerten verloren indes knapp ein Prozent. Hinab ging es in derselben Größenordnung für die Papiere aus der Gesundheitsbranche.

Aktien der Redcare Pharmacy stachen unter den Einzelwerten nach Quartalseckdaten mit einem Kursplus von 4,7 Prozent heraus. Die Online-Apotheke berichtete wie von Analysten erwartet einen deutlichen Umsatzanstieg und bestätigte ihre Jahresziele. Die Zahlen seien nicht brillant, reichten aber aus, um den zuletzt schwachen Aktien Auftrieb zu geben, erklärte ein Händler. Gesucht waren in Folge auch die Aktien des Mitbewerbers DocMorris und legten um satte 6,6 Prozent zu.

Schwach zeigten sich hingegen Novartis-Aktien und verloren 1,7 Prozent. Der Pharmakonzern hatte mit dem Schuppenflechtemittel Cosentyx in der Phase-III-Studie GCAptAIN die gesetzten Ziele nicht erreicht.