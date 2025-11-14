EU-Kommission billigt Covestro-Übernahme durch ADNOC

Zudem sicherte der Konzern aus Abu Dhabi zu, das geistige Eigentum von Covestro in Europa zu belassen. Dieses Zugeständnis wurde nach Reaktionen von Wettbewerbern und Kunden noch angepasst.

Die EU-Kommission hatte eine detaillierte Untersuchung der Übernahme eingeleitet. Grund war die Sorge, dass von den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) gewährte staatliche Hilfen den Wettbewerb im europäischen Binnenmarkt verzerren könnten. Der Ölkonzern ADNOC und Covestro hatten sich im vergangenen Jahr auf die Übernahme des Leverkusener Kunststoffherstellers geeinigt. Für ADNOC ist es der bisher größte Zukauf und zugleich eine der größten ausländischen Übernahmen eines EU-Unternehmens durch einen Golfstaat.