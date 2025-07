Erhebung: Hedgefonds mit höchsten Zuflüssen seit zehn Jahren

© APA/APA/AFP/TIMOTHY A. CLARY home Aktuell Nachrichtenfeed

Weltweit haben Hedgefonds im ersten Halbjahr 2025 die höchsten Zuflüsse seit zehn Jahren verzeichnet. Dem Datenanbieter HFR zufolge flossen der Branche in den ersten sechs Monaten des Jahres 37,3 Milliarden Dollar (32,21 Mrd. Euro) zu, nach 7,2 Milliarden Dollar im Vorjahreszeitraum. Rund 30 Milliarden Dollar an frischem Kapital wurden demnach in Hedgefonds mit einem verwalteten Vermögen von mehr als fünf Milliarden Dollar investiert.

von APA