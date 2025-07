Deutsche Digitalbranche wächst 2025 trotz Konjunkturflaute

"Die Geschäfte in der IT- und Telekommunikationsbranche verlaufen 2025 positiv, wenngleich nicht alle Unternehmen von dem Wachstum profitieren können", sagte Bitkom-Präsident Ralf Wintergerst. Die Politik dürfe den Firmen keine neuen Hürden in den Weg stellen. So sollten insbesondere die energieintensiven Bereiche wie Rechenzentren und Netze bei den Entlastungen bei der Stromsteuer berücksichtigt werden.

Für Wachstum der Digitalwirtschaft sorgt vor allem die Informationstechnik (IT) und hier besonders Software. In Deutschland werden in diesem Jahr laut Bitkom-Prognose 161,3 Mrd. Euro mit IT umgesetzt und damit 5,7 Prozent mehr als 2024. Dabei wachse das Geschäft mit Software um 9,5 Prozent auf 52,7 Mrd. Euro. "Der Einfluss von Künstlicher Intelligenz und Cloud Computing macht sich innerhalb dieses Segments immer stärker bemerkbar", hieß es. Das Geschäft mit KI-Plattformen, auf denen KI-Anwendungen entwickelt, trainiert und betrieben werden können, wächst demnach sogar um 50 Prozent auf 2,3 Mrd. Euro.

Der Markt für IT-Hardware dürfte um 4,8 Prozent auf 56 Mrd. Euro wachsen, vor allem durch gemietete Server, Netzwerk- und Speicherkapazitäten. Bei Tablets (+18 Prozent), Notebooks (+11,2 Prozent) und Desktop PCs (+10,4 Prozent) seien zweistellige Wachstumsraten zu verzeichnen. "Der zunehmende KI-Einsatz führt dazu, dass hochwertige Geräte angeschafft werden", sagte Wintergerst. Es sei ein positives Signal, dass die Unternehmen in die Digitalisierung investierten. Bergab hingegen bewegen sich wie schon in den fünf Jahren zuvor die Umsätze von Consumer Electronics. Hier gibt es ein Minus von 3,3 Prozent.

Für den Telekommunikationsmarkt prognostiziert Bitkom 2025 ein Umsatzwachstum von 1,7 Prozent auf 74,5 Mrd. Euro. Die Investitionen der ITK-Firmen bleiben hoch. So wollen 28 Prozent ihre Investitionen 2025 anheben, 54 Prozent wollen sie konstant halten und 18 Prozent planen ihre Investitionen zu drosseln.