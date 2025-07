BP verkauft Geschäft mit US-Windparks an Land

© APA/APA/THEMENBILD/HANS KLAUS TECHT home Aktuell Nachrichtenfeed

Der britische Ölkonzern BP trennt sich von seinem US-Geschäft mit Windenergie an Land. Es ist ein weiterer Schritt der Briten, sich wieder auf ihren Kernbereich mit fossiler Energie zu konzentrieren. BP verkauft dabei zehn Anlagen mit einer Kapazität von 1,7 Gigawatt an den nordamerikanischen Energieinvestor LS Power, wie das Unternehmen am Freitag in London mitteilte.

von APA