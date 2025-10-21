Trend Logo
Benetton plant Einstieg im Bereich Asset Management

Ziel sei verwaltetes Vermögen im Wert von 15 Milliarden Euro
Edizione, die Holding der italienischen Unternehmerfamilie Benetton, bereitet sich auf den Einstieg in den Bereich Asset Management vor. Ziel sei es, innerhalb von fünf Jahren eine Gesellschaft mit einem verwalteten Vermögen von 10 bis 15 Mrd. Euro aufzubauen, wie die italienische Wirtschaftszeitung "Il Sole 24 Ore" am Dienstag berichtete.

Der Plan, der maßgeblich von Edizione-Verwaltungsratspräsident Alessandro Benetton vorangetrieben wird, der mit seiner Firma 21 Invest bereits seit Längerem im Bereich Asset Management tätig ist, liegt laut dem Blatt seit mindestens einem Jahr auf dem Tisch der Holding. Der erste entscheidende Schritt könnte bis Ende dieses Jahres abgeschlossen sein.

Geplant ist die Gründung einer neuen Gesellschaft, an der Edizione die Mehrheit halten und die von zwei Partnern aus dem Bereich Asset Management unterstützt werden soll. Die neue Gesellschaft soll 100 Prozent einer Vermögensverwaltungsgesellschaft (SGR) kontrollieren, die in der Anfangsphase etwa 3 Mrd. Euro verwalten soll. Die Holding Edizione werde in dieses Projekt Kapital und ihr Netzwerk einbringen, während die Branchenpartner Know-how und operative Erfahrung beisteuern sollen.

Die Holding Edizione kontrolliert unter anderem die Infrastrukturgesellschaft Mundys, die wiederum die spanische Gruppe Abertis kontrolliert. Zur Holding gehören auch die Modegruppe Benetton sowie Finanzbeteiligungen an Generali und Monte dei Paschi di Siena (MPS).

