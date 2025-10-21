Benetton plant Einstieg im Bereich Asset Management

Der Plan, der maßgeblich von Edizione-Verwaltungsratspräsident Alessandro Benetton vorangetrieben wird, der mit seiner Firma 21 Invest bereits seit Längerem im Bereich Asset Management tätig ist, liegt laut dem Blatt seit mindestens einem Jahr auf dem Tisch der Holding. Der erste entscheidende Schritt könnte bis Ende dieses Jahres abgeschlossen sein.

Geplant ist die Gründung einer neuen Gesellschaft, an der Edizione die Mehrheit halten und die von zwei Partnern aus dem Bereich Asset Management unterstützt werden soll. Die neue Gesellschaft soll 100 Prozent einer Vermögensverwaltungsgesellschaft (SGR) kontrollieren, die in der Anfangsphase etwa 3 Mrd. Euro verwalten soll. Die Holding Edizione werde in dieses Projekt Kapital und ihr Netzwerk einbringen, während die Branchenpartner Know-how und operative Erfahrung beisteuern sollen.

Die Holding Edizione kontrolliert unter anderem die Infrastrukturgesellschaft Mundys, die wiederum die spanische Gruppe Abertis kontrolliert. Zur Holding gehören auch die Modegruppe Benetton sowie Finanzbeteiligungen an Generali und Monte dei Paschi di Siena (MPS).