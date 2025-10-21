Unilever verschiebt Magnum-Abspaltung wegen US-Budgetstreit

Ursprünglich war die Börsennotierung des Geschäfts unter dem Namen "The Magnum Ice Cream Company" für den 10. November in Amsterdam geplant. Weitere Notierungen waren für New York und London geplant.

Die Vorbereitungen für die Abspaltung seien ansonsten auf Kurs, hieß es. Der Konzern halte an dem Ziel fest, den Prozess noch in diesem Jahr abzuschließen. Eine für Dienstag angesetzte Hauptversammlung zur Abstimmung über eine damit verbundene Konsolidierung des Aktienkapitals solle zwar stattfinden, der Zeitplan für die Umsetzung werde jedoch angepasst. Der Shutdown weiter Teile der US-Verwaltung dauert seit dem 1. Oktober, da sich Republikaner und Demokraten nicht auf einen Haushalt einigen können.