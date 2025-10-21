Trend Logo
Abo

Unilever verschiebt Magnum-Abspaltung wegen US-Budgetstreit

Subressort
Nachrichtenfeed
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Abspaltung der Eis-Sparte mit Marken wie Ben & Jerry's aber auf Kurs
 © APA/APA/GETTY IMAGES/MICHAEL M. SANTIAGO
©APA/APA/GETTY IMAGES/MICHAEL M. SANTIAGO
  1. home
  2. Aktuell
  3. Nachrichtenfeed
Der britische Konsumgüterkonzern Unilever verschiebt wegen des Haushaltsstreits in den USA die geplante Abspaltung seines Eis-Geschäfts. Die US-Börsenaufsicht SEC könne derzeit nicht die für die Börsennotierung an der New York Stock Exchange erforderliche Registrierungserklärung in Kraft treten lassen, teilte der Hersteller von Cif-Reiniger und Knorr-Packerlsuppen am Dienstag mit.

von

Ursprünglich war die Börsennotierung des Geschäfts unter dem Namen "The Magnum Ice Cream Company" für den 10. November in Amsterdam geplant. Weitere Notierungen waren für New York und London geplant.

Die Vorbereitungen für die Abspaltung seien ansonsten auf Kurs, hieß es. Der Konzern halte an dem Ziel fest, den Prozess noch in diesem Jahr abzuschließen. Eine für Dienstag angesetzte Hauptversammlung zur Abstimmung über eine damit verbundene Konsolidierung des Aktienkapitals solle zwar stattfinden, der Zeitplan für die Umsetzung werde jedoch angepasst. Der Shutdown weiter Teile der US-Verwaltung dauert seit dem 1. Oktober, da sich Republikaner und Demokraten nicht auf einen Haushalt einigen können.

NEW YORK - USA: FOTO: APA/APA/GETTY IMAGES/MICHAEL M. SANTIAGO

Über die Autoren

Logo
trend. Abo jetzt €55 günstiger!
Jetzt abonnieren