Außenhandel: Rezession in allen Bundesländern spürbar

Die Rezession in der Exportnation Österreich hat sich 2024 auch im Außenhandel der einzelnen Bundesländer manifestiert. Die Exporte brachen im Industriebundesland Oberösterreich mit einem Rückgang von 11,1 Prozent am stärksten ein. Bei den Importen gab es mit einem Minus von 11,7 Prozent in Wien den stärksten Verfall. In sieben von neun Ländern schrumpften sowohl Einfuhren als auch Ausfuhren, zeigen am Dienstag veröffentlichte, vorläufige Daten der Statistik Austria.

von APA