Alcon wächst im dritten Quartal wieder schneller

Von Juli bis September erzielte der US-schweizerische Konzern einen Umsatz in Höhe von 2,59 Milliarden US-Dollar. Das entspricht einem Plus von 6 Prozent, wie es am Dienstag nach US-Börsenschluss hieß. In Lokalwährung resultierte ein Plus von 5 Prozent.

In der ersten Jahreshälfte war Alcon in Lokalwährungen noch um lediglich 3 Prozent gewachsen. Das Unternehmen betont in der Mitteilung, dass sich die Nachfrage gerade im Segment "Equipment" stark beschleunigt habe. Laut CEO David Endicott hat etwa die "Unity VCS", eine chirurgische Plattform für Augenoperationen, in allen Schlüsselmärkten an Bedeutung gewonnen.

Die Lancierung der vielen neuen Produkte geht aber ins Geld, was sind an der Marge ablesen lässt. Die Kernmarge als Maß für die Profitabilität sank auf 20,2 Prozent von 20,6 Prozent. Unter dem Strich steht ein Kerngewinn von 79 Cents pro Aktie nach 81 Cents im Vorjahr.

Damit hat das Unternehmen die Erwartungen der Analysten beim Umsatz etwas unter den Erwartungen abgeschnitten, lag bei der Marge und beim Reingewinn hingegen eine Spur darüber.

Nach zuletzt zwei Gewinnwarnungen werden die Ziele für 2025 nun bestätigt. Alcon rechnet im laufenden Jahr mit einem Umsatz in Höhe von 10,3 bis 10,4 Milliarden Dollar und einer Marge von 19,5 bis 20,5 Prozent.

Zum Vergleich: 2024 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 9,8 Milliarden und kam auf eine Marge von 20,6 Prozent.