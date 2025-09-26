Trend Logo
Aktivistischer Investor wird größter Brenntag-Aktionär

Der aktivistische US-Investor Artisan Partners hat seine Beteiligung am deutschen Chemikalienhändler Brenntag kräftig aufgestockt und ist damit wohl zu dessen größtem Aktionär aufgestiegen. Artisan Partners halte nun 15,86 Prozent der Anteile, hieß es in einer Pflichtmitteilung vom Freitag. Zuletzt hatten die Amerikaner 10,04 Prozent gemeldet. Das trieb die Brenntag-Aktie in der Spitze um 2,6 Prozent auf 51,08 Euro nach oben.

Bisher galt der Hamburger Milliardär Klaus-Michael Kühne als größter Brenntag-Anteilseigner, er hatte vor knapp einem Jahr eine Beteiligung von 15 Prozent gemeldet. Damit sind nun mehr als ein Fünftel der Brenntag-Aktien in den Händen aktivistischer Aktionäre, die sich auf die Fahnen geschrieben haben, in Gesprächen mit dem Vorstand oder über öffentlichen Druck Veränderungen zu erwirken. Der mit einer ähnlichen Strategie arbeitende Investor Harris Associates hält gut fünf Prozent.

Bei Brenntag geht es seit mehreren Jahren um Forderungen von Aktionären, ob der Handelskonzern nicht in zwei Unternehmen aufgespalten werden sollte: eines für das Massen-, das zweite für das Spezialitäten-Geschäft. Brenntag will dabei aber nichts überstürzen. Artisan erklärte in einer Pflichtmitteilung, man könne in absehbarer Zeit weitere Brenntag-Aktien kaufen. Am Vorstand oder Aufsichtsrat wolle man aber nicht rütteln.

