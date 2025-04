Adidas bekräftigt Prognose

Adidas hat am 23. April bereits besser als erwartete vorläufige Zahlen vorgelegt. Der Umsatz stieg im ersten Quartal währungsbereinigt um 13 Prozent auf fast 6,2 Mrd. Euro. Unter dem Strich konnte Adidas seinen Gewinn aus dem fortgeführten Geschäft mit 436 Mio. Euro mehr als verdoppeln.

"In einer 'normalen Welt' hätten wir mit diesem starken Quartal, dem soliden Auftragsbestand und der insgesamt sehr positiven Stimmung gegenüber Adidas unseren Ausblick für das Gesamtjahr sowohl für den Umsatz als auch für das Betriebsergebnis angehoben", kommentierte Konzernchef Björn Gulden. Die Unsicherheit hinsichtlich der US-Zölle verhindere das im Moment. Da Adidas fast keine seiner Produkte in den USA herstellen könne, würden höhere Zölle letztendlich zu höheren Kosten für alle Produkte für den US-Markt führen, so Gulden weiter.