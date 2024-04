A1 will "Maut" für Streaminganbieter wie Netflix

© APA/APA/dpa/Fabian Sommer home Aktuell Nachrichtenfeed

Der österreichische Telekomkonzern A1 (Telekom Austria) macht sich ein weiteres Mal für eine Art "Streaming-Maut" stark. US-Unternehmen wie Netflix oder Amazon, die in den Festnetz- und Mobilfunknetzen hohen Datenverkehr verursachen, sollten an den Investitionskosten der europäischen Telekombranche beteiligt werden, so die Forderung der teilstaatlichen Telekom Austria. Bei der EU-Kommission in Brüssel sei "ein Umdenken im Gange", wie Vorstand Thomas Arnoldner zur APA sagte.

von APA