2023 erstmals mehr E-Bikes als konventionelle Räder verkauft

++ THEMENBILD ++ Illustration zum Thema "Lastenfahrrad / Lastenrad / Lastenradfahrer / Lastenfahrradfahrer". Im Bild: Eine Person fährt am Freitag, 5. Jänner 2024, auf einem Lastenfahrrad, in Wien. In den vergangenen drei Jahren sind an die zehntausend neue Lastenfahrräder auf Straßen Österreichs gekommen. Das Klimaministerium förderte seit 2020 rund 8.000 solcher Räder, mit denen sich Kinder, Haustiere oder auch Möbelstücke transportieren lassen.