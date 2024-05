Milka-Schokolade, Oreo-Kekse oder Tuc werden in Filialen des Handelskonzerns Rewe (Billa, Billa Plus, Penny) zunehmend knapp. Grund ist ein Streit über Preise zwischen Rewe und dem US-Konsumgüterriesen Mondelez, schreiben mehrere Medien in Deutschland und Österreich. Mondelez will höhere Preise für seine Produkte durchsetzen, Rewe lehne aber ab, so die "Lebensmittel Zeitung", die zuerst darüber berichtet hatte. Auch in Österreich leeren sich die Süßwarenregale.

von APA