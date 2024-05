Porr und Strabag übernehmen Vamed Österreich

Die VAMED AG wurde ursprünglich im Jahr 1982 von der Voestalpine gegründet, um das Allgemeine Krankenhaus (AKH) der Stadt Wien fertigzustellen.

Im Anschluss daran begann VAMED Gesundheitsprojekte auf internationaler Ebene zu organisieren. 1984 lieferte VAMED beispielsweise die Einrichtung für acht Spitäler im Irak. 1987 starteten auch Projekte in Asien wie das National Research Center for Maternal and Child Health in Kasachstan. Ab 1986 begann das Unternehmen auch der Gebäude- und Liegenschaftsverwaltungen zu übernehmen, seit 1989 ist es auch in der Gesamtbetriebsführung von Kurbetrieben, seit 1991 im Krankenhausmanagement und seit 1993 in der Projektentwicklung tätig.

Unternehmenssitz: Sterngasse 5, 1230 Wien

Mitarbeiter: 19.575

Tätigkeiten: Planung, Errichtung und Betrieb von Gesundheitseinrichtungen

Umsatz (2021): 2.296,83 Mio. €

Eigentümer: Fresenius Pro Serve GmbH (Anteil: 77%), IMIB Immobilien und Industriebeteiligungen (Anteil: 13%), B & C Beteiligungsmanagement GmbH (Anteil: 10%)

Website: www.vamed.com

Weitere Informationen: Österreichs größte Unternehmen: VAMED – der Gesundheitskonzern