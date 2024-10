Die etwas anderen Stromer. Hohe Leistung und Nachhaltigkeit.

Der schwedische Autobauer Polestar zählt zweifelsohne zu den innovativsten Marken am heimischen E-Fahrzeugmarkt. Statt beim Händler am Stadtrand besichtigt man die neuen Modelle in designten Polestar Spaces in der Wiener Innenstadt, in Graz und in Linz sowie in fünf Test Drive Hubs in Wiener Neudorf, in Krems, in Wels, in Innsbruck und in Bregenz. Bestellt und konfi guriert wird online. Im Unternehmen herrscht auch ein besonderer Spirit, und Polestar setzt hohe Ziele bei Technik, Design und Nachhaltigkeit. Darunter das wohl ambitionierteste Projekt der Branche: Bis 2030 soll ein vollständig klimaneutrales E-Auto auf den Markt gebracht werden. Vor rund drei Jahren startete Polestar mit dem ersten Modell in Österreich. Seither sind bereits mehr als 1.800 Polestar 2 auf den heimischen Straßen unterwegs.

Und die Fließhecklimousine erfreut sich steigender Beliebtheit. Im Juni 2024 hat das Unternehmen den Polestar 2 für das Modelljahr 2025 vorgestellt. Er verfügt über ein aktualisiertes Design, eine neue Struktur für Ausstattungspakete, zahlreiche individuelle Features sowie eine größere Reichweite. Der Polestar 2 hat sich als ideales Fahrzeug für den Außendienst erwiesen. Nun erhält die vollelektrische Fließhecklimousine Gesellschaft, denn das Produktportfolio der schwedischen Elektroautomarke wächst mit Polestar 3 und 4 gleich um zwei Premium-SUVs und vergrößert damit das Angebot für Geschäfts- und Flottenkunden.