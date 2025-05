"Nachhaltigkeit ist längst ein harter wirtschaftlicher Faktor"

NIKOLAUS ENGLEITNER, CCO Alphabet Austria :

Unser Erfolg basiert auf drei Säulen: persönliche Betreuung, digitale Innovation und Flexibilität. Wir sind groß genug, um professionelle Lösungen zu bieten, aber gleichzeitig auch flexibel genug, um beweglich und nah am Kunden zu bleiben. Gerade in einer Zeit, in der viele der großen Anbieter immer schwerfälliger werden, sehen wir unsere Chance, uns über Agilität und echte Partnerschaft zu differenzieren.