FACTS: Montana Tech Components AG

Trend TOP 500 Ranking: 54

Gegründet: 2007

2007 Firmensitz: 1060 Wien, Getreidemarkt 17 bzw. Alte Aarauerstrasse 11, 5734 Reinach, Schweiz

1060 Wien, Getreidemarkt 17 bzw. Alte Aarauerstrasse 11, 5734 Reinach, Schweiz Mitarbeiter (2021): 10.976

10.976 Tätigkeit: Energiespeicherung und Energiezwischenspeicherung 46%: Aerospace 15%: flexible Verpackung 14%; Maschinen/Anlagen(-bau) 20%; Metall 5%

Energiespeicherung und Energiezwischenspeicherung 46%: Aerospace 15%: flexible Verpackung 14%; Maschinen/Anlagen(-bau) 20%; Metall 5% Umsatz (2021): 1,959 Mrd. €

1,959 Mrd. € Eigentümer: Makra GmbH 100% (Montana Tech Holding)

Makra GmbH 100% (Montana Tech Holding) Management: Michael Tojner (CEO), Michael Pistauer (Co-CEO & CFO Montana Aerospace),Kai Arndt (Co-CEP Montana Aerospace)

Michael Tojner (CEO), Michael Pistauer (Co-CEO & CFO Montana Aerospace),Kai Arndt (Co-CEP Montana Aerospace) Börse-Kennzahl: CH0107020692 (Montana Tech Components AG, Schweiz)

CH0107020692 (Montana Tech Components AG, Schweiz) Website: montanatechcomponents.com

Über Montana Tech Components

Montana Tech Components ist ein aus den Beteiligungen des Investors Michael Tojner hervorgegangenes Industriekomglomerat, das aus mehreren Unternehmen, die in verschiedenen Branchen aktiv sind, besteht. Die weltweit tätige Industriegruppe hat ihre Fokus auf Schlüsseltechnologien in Zukunftsmärkten gelegt. Insgesamt ist das Unternehmen an 83 Standorten in 34 Ländern weltweit vertreten. Montana Tech Components beschäftigte zuletzt knapp 11.000 Mitarbeiter:innen bei einem Jahresumsatz von 1,96 Milliarden Euro.

Umsatzentwicklung Montana Tech Components

Umsatzentwicklung Montana Tech Components 2015 - 2021 Jahr Umsatz (Mio. €) +/- ggü. Vorjahr in % 2015 716 n.A. 2016 763 6,62 2017 1.176 54,09 2018 1.218 3,54 2019 1.353 11,08 2020 1.723 27,35 2021 1.959 13,70

Firmengeschichte: Montana Tech Components GmbH

Michael Tojner ist bereits seit dem Alter von 20 Jahren als Unternehmer und Investor aktiv und gilt als Prototyp eines Multi-Unternehmers, der immer wieder neue Geschäftsideen hat und Chancen nützt, wo sie sich auftun. 1986 begann seine Karriere als Eisverkäufer, anschließend gründete er einen Versandhandel für Küchengeräte, die er aus China importierte und nach Ungarn verkaufte. Er beteiligte sich an mehreren Unternehmen und landete schließlich einen großen Coup, als er mit Manfred Bodner BETandWin (heute Bwin) gründete.

2006 gründete Tojner schließlich seine heute wichtigste Beteiligungsholding: Die Montana Tech Components AG, die er in der Folge durch Akquisitionen zu einem beeindruckenden Firmenkonglomerat formte.

Michael Tojner, CEO und Mehrheitseigentümer Montana Tech Components © Montana Tech Components

Den Anfang der Akquisitionen machte die Varta Microbattery, eine Tochterfirma des deutschen Batterieherstellers Varta AG. Es folgten die Übernahme der Mehrheitsbeteiligung an der Alu Menziken Gruppe , sowie der MNI-Gruppe, an der Global Equity Partners bereits seit 2004 Anteile hielt. Im Jahr 2010 wurde kurzzeitig über einen Börsengang des Unternehmens spekuliert, welcher jedoch wieder abgesagt wurde.

2011 übernahm die Montana Tech Components GmbH die Varta AG vollständig und führte sämtliche Batterietätigkeiten in der Varta Holding AG zusammen.

Im darauffolgenden Jahr wurden der kroatische Verpackungshersteller Aluflexpack sowie die auf die Herstellung von Kupferdraht spezialisierte niederösterreichische Asta-Gruppe erworben. Durch die Übernahme der Beteiligungsgesellschaft EK Fin erlangte die Montana Tech Components GmbH Beteiligungen im Autoersatzteilhandel und im Maschinenbau.

In die neu gegründete Division Alpine Metal Tech wanderten in den Jahren 2013 und 2014 die Neuerwerbungen Knorr, die Gega-Gruppe und Koch H&K Industrieanlagen. Das Spektrum der Alu Menziken wurde 2014 durch Euromotive, einem Komponentenhersteller in der Luftfahrt und Autoindustrie erweitert. 2015 wurden außerdem der französische Pharmaverpackungsproduzent Eliopack in Aluflexpack integriert, sowie der Kupferdraht-Manufakteur PPE in Asta eingegliedert.

Börsengänge bei Montana Tech Components

Das Mutterunternehmen Montana Tech Components ist unter der ISIN CH0107020692 an der Schweizer Börse gelistet. Im Lauf der Jahre hat die Industriegruppe einige ihrer Tochterunternehmen und Subunternehmen ebenfalls an die Börse gebracht. Dabei hat Montana Tech Components jeweils die Aktienmehrheit für sich behalten.

3-Jahres-Entwicklung der Montana Tech Components Aktie. Stand 8.5.2023. Für aktuelle Kursinformationen auf den Chart klicken. © finanzen.at

Im Oktober 2017 erfolgte der Börsengang des Tochterunternehmens Varta (ISIN DE000A0TGJ55). Knapp zwei Jahre später, im Juni 2019 wurde das Verpackungsunternehmen Aluflexpack an die Schweizer Börse gebracht (ISIN CH0453226893). Im Mai 2021 folgte der Börsengang des Flugzeugkomponenten-Herstellers Montana Aerospace (CH1110425654).

Ein weiterer, noch nicht vollzogener Börsengang betrifft das Energietechik-Zulieferunternehmen Asta Energy Transmission. Ein entsprechendes Aviso hat Montana Tech Components abgegeben. Ein möglicher Börsenplatz für den Hersteller von Kupfer-Komponenten ist Wien.

Mitarbeiterentwicklung Montana Tech Components

Mitarbeiterentwicklung Montana Tech Components 2015 - 2021 Jahr Mitarbeiter +/- ggü. Vorjahr in % 2015 5.217 n.A. 2016 5.510 5,62 2017 6.920 25,59 2018 7.781 12,44 2019 9.572 23,02 2020 10.689 11,67 2021 10.976 2,69

Unternehmen der Montana Tech Components

Montana Tech Components ist in die folgenden vier Unternehmensbereiche gegliedert:

Montana Energy Storage | VARTA AG. Die VARTA AG ist mit den beiden Geschäftsfeldern VARTA Microbattery und VARTA Storage einerseits in den Sparten Healthcare und Entertainment und andererseits in den Bereichen Residential und Industrial aktiv. VARTA AG ist im Healthcare Bereich Marktführer bei Mikrobatterien für Hörgeräte und Innovationsführer für wiederaufladbare Mikrobatterien im Entertainment Bereich. VARTA Storage entwickelt und produziert Energiezwischenspeicher für Privathaushalte und Industriekunden um Solarenergie für den Eigenbedarf effizient zu nutzen.

Die VARTA AG ist mit den beiden Geschäftsfeldern VARTA Microbattery und VARTA Storage einerseits in den Sparten Healthcare und Entertainment und andererseits in den Bereichen Residential und Industrial aktiv. VARTA AG ist im Healthcare Bereich Marktführer bei Mikrobatterien für Hörgeräte und Innovationsführer für wiederaufladbare Mikrobatterien im Entertainment Bereich. VARTA Storage entwickelt und produziert Energiezwischenspeicher für Privathaushalte und Industriekunden um Solarenergie für den Eigenbedarf effizient zu nutzen. Montana Aerospace Components | UAC und Alu Menziken Gruppe. Die beiden Unternehmen der Aerospace Components Division gehören zu den weltweit führenden Herstellern von Aluminiumprofilen und einbaufertigen Strukturen für die Luftfahrtindustrie und andere Industriebereiche.

Die beiden Unternehmen der Aerospace Components Division gehören zu den weltweit führenden Herstellern von Aluminiumprofilen und einbaufertigen Strukturen für die Luftfahrtindustrie und andere Industriebereiche. Montana Metal Tech | Alpine Metal Tech. Alpine Metal Tech mit Sitz in Regau, Oberösterreich, ist Weltmarktführer im Bereich Produktidentifikation und Spezialmaschinen für die metallurgische Industrie und Aluminiumradproduktion und tritt als Full-Liner für Engineering, Fertigung, Vertrieb und Service weltweit auf. Im Dezember 2022 wurde das zuvor zur Montana Aerospace gehörende Unternehmen mehrheitlich an die zu 100% Michael Tojner gehörende Hahl Pedex Group (53%) verkauft. Montana Aerospace blieb über die ETV Montana Tech Holding zu 47% an der Alpine Metal Tech beteiligt.

Alpine Metal Tech mit Sitz in Regau, Oberösterreich, ist Weltmarktführer im Bereich Produktidentifikation und Spezialmaschinen für die metallurgische Industrie und Aluminiumradproduktion und tritt als Full-Liner für Engineering, Fertigung, Vertrieb und Service weltweit auf. Im Dezember 2022 wurde das zuvor zur Montana Aerospace gehörende Unternehmen mehrheitlich an die zu 100% Michael Tojner gehörende Hahl Pedex Group (53%) verkauft. Montana Aerospace blieb über die ETV Montana Tech Holding zu 47% an der Alpine Metal Tech beteiligt. Montana Industrial Components. Zu dieser Sparte gehören das Verpackungsunternehmen Aluflexpack sowie Asta Energy Transmission Components mit der Elektro-Kupferdraht-Tochter Asta Elektrodraht.

Varta AG: Batterien und Energiespeichersysteme

Varta ist ein börsennotiertes deutsches Unternehmen (ISIN DE000A0TGJ55), dass auf eine lange Geschichte zurückblicken kann. Als eines der weltweit wichtigsten Hersteller von Gerätebatterien ist die Varta AG den meisten Menschen heute wohl durch ihre Haushaltsbatterien bekannt. Neben Batterien werden aber auch Akkus, Powerbanks, Ladegeräte und Leuchten produziert. Außerdem bietet das Unternehmen Energiespeicherlösungen im Heim- und Großspeichermarkt an, die in Kombination mit Solaranlagen eingesetzt werden können, um die gewonnene Energie der Paneele sicher zu speichern.

Varta produziert Mikrobatterien und Speichersysteme. © Wolfram Schroll

In der Weiterentwicklung der Lithium-Ionen Technologie ist die Varta AG ebenfalls führend und erhält für ihre Forschungsarbeit sogar Unterstützungsleistungen der EU. Ziel hierbei ist die Produktion möglichst kompakter und energieeffizienter Batterien, die in einer Vielzahl von Bereichen ihre Anwendung finden können. Beispielsweise wurde bei der 2018 gestarteten Mission zur Internationalen Weltraumstation Lithium-Ionen-Polymer Batterien für ein medizinisches Projekt ins All gesendet.

Varta war für Montana Tech Components Chef bis 2020/2021 eine Erfolgsstory. Als Folge eines nicht zustande gekommenen Auftrags, für den Varta 500 Millionen Euro in den Ausbau der Produktionskapazitäten bei Mikrobatterien investiert hat, und gleichzeitig stark gestiegener Produktionskosten ist jedoch nun einmal eine Konsolidierungsphase angesagt, wie Firmenchef Michael Tojner im trend. Interview betont. Auch der Wert der Varta-Aktie hat darunter sehr gelitten. Das Papier hat gegenüber dem Vorjahr um mehr als 70 Prozent an Wert verloren.

Entwicklung der Varta-Aktie im Jahresverlauf; Stand 08.05.2023. Für aktuelle Kursinformationen bitte auf den Chart klicken. © finanzen.at

Montana Aerospace Components (Luftfahrt)

Mit 32 internationalen Standorten und mehr als 6.800 Mitarbeitern gehört die börsennotierte Division Montana Aerospace (ISIN CH1110425654) zu den weltweit führenden Herstellern von Leichtbaukomponenten für die Luft- und Raumfahrtindustrie. Dabei werden eine Vielzahl an Komponenten angeboten: Strukturkomponenten für Rumpf, Flügel und Fahrwerk, Verbindungsbauteile in der Triebwerksaufhängung oder Funktionsbauteile der Kabinen-Innenaustattung in Leichtbauweise.

Komponenten des Unternehmens werden auch im E-Mobility-Bereich verbaut.

Entwicklung der Montana Aerospace-Aktie im Jahresverlauf. Stand 8.5.2023. Für aktuelle Kursinformationen auf den Chart klicken. © finanzen.at

Aluflexpack AG (Verpackungsmaterialien)

Die Aluflexpack AG ist auf die Verarbeitung von Aluminium und Kunststoff zu Verpackungsmaterial spezialisiert. Unter anderem werden Behälter für Kaffee- und Tee, Süßwaren oder Tiernahrung von dem Unternehmen hergestellt. Zu den Partnern des Unternehmens zählen Lebensmittel- und Pharmakonzerne wie Nestlé, Bayer oder Dr. Oetker.

Aluflex-Werk in Umag, Kroatien © Montana Tech Components

