Michael Tojner, Unternehmer, Investor und Milliardär [PORTRÄT]

ARTIKEL-INHALT

Michael Tojner

Geboren: 31. März 1966 in Steyr, Oberösterreich

31. März 1966 in Steyr, Oberösterreich Funktion: CEO der Global Equity Partners Beteiligungs-Management GmbH, der WertInvest Beteiligungsverwaltungs GmbH und der Montana Tech Components AG

CEO der Global Equity Partners Beteiligungs-Management GmbH, der WertInvest Beteiligungsverwaltungs GmbH und der Montana Tech Components AG Ausbildung: Dr. der Betriebswirtschaft WU Wien und Dr. Jur. Universität Wien

Dr. der Betriebswirtschaft WU Wien und Dr. Jur. Universität Wien Vermögen: 3,2 Milliarden Euro

Herkunft und Ausbildung

Michael Tojner wuchs im Ort Haag in Niederösterreich auf und besuchte das Bundesrealgymnasium in Amstetten, an dem er 1984 die Matura ablegte. Von 1986 bis 1990 studierte er Betriebswirtschaftslehre an der Wirtschaftsuniversität Wien und von 1988 bis 1991 Rechtswissenschaften an der Universität Wien. Tojner promovierte an beiden Universitäten.

In seiner wirtschaftswissenschaftlichen Doktorarbeit mit dem Titel „Eine betriebswirtschaftliche und rechtliche Analyse von Venture Capital“ beschäftigte er sich bereits mit seiner zukünftigen Rolle als Investor.

Mit viel Geschick investierte Tojner in den darauf folgenden Jahren und beteiligte sich an zahlreichen Unternehmen, sodass daraus eine beachtliche Unternehmensgruppe entstand. Heute ist Tojner mehrfacher Milliardät und liegt im trend Ranking der 100 Reichsten Österreicher mit einem Vermögen von 3,2 Milliarden Euro auf Rang 13.

Erste Schritte als Unternehmer

Michael Tojner ist der Prototyp eines Multi-Unternehmers, der immer wieder neue Geschäftsideen hat und Chancen nützt, wo sie sich auftun. Schon während seines Studiums bewies er dabei betriebswirtschaftliches Talent. Im Alter von 20 Jahren betrieb er Eisverkaufsstände in Schönbrunn, die ihm innerhalb von drei Jahren zum Schilling-Millionär gemacht haben sollen. Auch sein juristisches Wissen wusste er von Anfang an einzusetzen. Als ihm etwa untersagt wurde, die Eisstände weiter zu betreiben, bekämpfte Tojner das Verbot bis zum Obersten Gerichtshof.

In den darauffolgenden Jahren stieg Tojner in den Möbelhandel ein, gründete eine Diskothek, einen Möbelhandel und einen Versandhandel. Trotz zwischenzeitlicher wirtschaftlicher und rechtlicher Turbulenzen erwiesen sich alle Engagements Tojners letztlich als Erfolge. Aus der Diskothek ging eine Szene-Bar hervor, der Möbelhandel wurde vom Möbelkonzern Interio übernommen und der Versandhandel vom Neckermann-Konzern akquiriert.

Global Equity Partners

Im Jahre 1998 stieg Tojner schließlich in das Geschäft mit Unternehmensbeteiligungen ein, dem er bis heute treu geblieben ist. Gemeinsam mit der Meinl Bank gründete er den Venture Capital Fonds Global Equity Partners und legte damit mehrere Risikokapitalfonds auf. In den ersten drei Jahren nach der Gründung investierte Tojner über 200 Millionen Euro in rund 50 Unternehmensbeteiligungen.

2001 übernahm Michael Tojner die Anteile der Meinl Bank an dem Venture Capital Fonds und baute das Geschäft in den darauffolgenden Jahren durch Beteilungen an Mittelstands- und Industrieunternehmen weiter aus. Ein Jahr später begann die Beteiligungsgruppe mit Immobilien-Investments einen dritten Geschäftsbereich aufzubauen.

Montana Tech Components AG

2006 gründete Tojner schließlich seine heute wichtigste Beteiligungsholding: Die Montana Tech Components AG, die er in der Folge zu einem beeindruckenden Firmenkonglomerat formte. Der Fokus dieser Holding liegt seit jeher auf langfristigen Industriebeteiligungen. Das Kerngeschäft der Montana Tech Components AG ist die Übernahme von innovativen Industrieunternehmen, die sich auf Schlüsseltechnologien in Zukunftsmärkten fokussieren. Seit 2010 ist Montana Tech Components in die drei operativen Segmente „Aerospace & Industrial Components“ (Herstellung von Aluminium-Bauteilen), „Metal Tech“ (Metallurgie) und „Varta Micro Power“ (Mikrobatterien) gegliedert.

Die Basis der Beteiligungsgruppe wurde 2007 durch die Übernahme der Varta Microbattery von der Varta AG gebildet. Tojner erwarb Varta für nur 40 Millionen US-Dollar. Heute kommt das inzwischen börsennotierte Unternehmen auf eine Marktkapitalisierung von ca. 2,6 Milliarden Euro. Über seine Industriebeteiligungsholding Montana Tech Components hält Tojner immer noch die Mehrheit an Varta.

Im gleichen Jahr wurde mit der Übernahme einer Mehrheitsbeteiligung an der Alu Menziken Gruppe ein weiterer wichtiger Grundpfeiler der Industriebeteiligungsgruppe gelegt. Alu Menziken ist ein weltweit führender Hersteller von Aluminiumprofilen und einbaufertigen Strukturen für die Luftfahrtindustrie und andere Industriebereiche.

2011 kaufte Montana Tech Components den traditionsreichen Batteriehersteller Varta AG und führte ein Jahr später alle Aktivitäten in der Batteriesparte unter der Varta Holding AG zusammen. Ebenfalls 2012 erfolgte die Übernahme des kroatischen Verpackungsherstellers Aluflexpack von der Hypo Alpe Adria Bank. Darüber hinaus kaufte die Beteiligungsholding die niederösterreichische Asta-Gruppe, einen Hersteller von Kupferdraht.

Im Jahr 2013 übernahm Montana Tech Components mit dem Kauf der österreichischen Beteiligungsgesellschaft EK Fin ein Beteiligungsportfolio im Autoersatzteilhandel und im Maschinenbau. Ebenfalls in diesem Jahr erfolgte die Übernahme von Knorr, dem Weltmarktführer für Schienenprüftechnik. Im gleichen Jahr übernahm die Industriebeteiligungsholding auch die Mehrheit am Schweizer Unternehmen Process Point Service, einem Hersteller von Tiernahrungsverpackungen.

2014 folgten der Erwerb der Frankfurter Gega-Gruppe, ein Hersteller von Brennschneidemaschinen, sowie des Stahlbauunternehmens Koch H&K Industrieanlagen. 2014 erweiterte Monata Tech Components sein Beteiligungsportfolio im Aluminiumsektor durch die Übernahme von Euromotive, einem auf Leichtbauten für die Luftfahrt und Autoindustrie spezialisierten Unternehmen. 2015 folgen der Kauf des französischen Herstellers von Pharmaverpackungen Eliopack sowie des brasilianischen Kupferdrahtherstellers PPE.

Börsengänge

Im Jahr 2017 führte die Montana Tech Components ihr Tochterunternehmen Varta an der Frankfurter Börse. Der durch die Platzierung von rund 35 Prozent der Varta-Aktien (ISIN DE000A0TGJ55) erzielte Erlös lag bei ca. 150 Millionen Euro. Rund 65 Prozent der Aktien verblieben bei der Montana Tech Components.

2019 kaufte die Industriebeteiligungsholding das einst abgespaltete Geschäft mit Haushaltsbatterien (Varta Consumer) zurück und integrierte es in die Varta AG. Ebenfalls im Jahr 2019 wurde das Tochterunternehmen Aluflexpack an die SIX Swiss Exchange gebracht (ISIN CH0453226893). Der Börsengang eines Minderheitsanteils erbrachte einen Erlös von ca. 153 Millionen Schweizer Franken.

Die Immobiliengeschäfte von Michael Tojner

Seit 2002 betätigt sich Michael Tojner über Global Equity Partners auch als Immobilieninvestor. Über die Tochtergesellschaft WertInvest fokussiert sich der Investor auf die Entwicklung historischer Immobilien in exklusiven Lagen. Laut Unternehmensangabe stehen dabei die Leidenschaft für Architektur und die Liebe zum Detail im Mittelpunkt. Die beiden bekanntesten Immobilientransaktionen Tojners sind die Übernahme der Wiener City-Objekte Hotel InterContinental am Stadtpark und Alte Postzentrale an der Dominikanerbastei.

Schlagzeilen machte Tojner zudem mit dem heiß diskutierten "Wohnturm", den er am Heumarkt im Zentrum von Wien, in der Nachbarschaft zum Hoter InterContinental, errichten wollte. Aufgrund der ursprünglich geplantenHöhe des Projekts wurde diskutiert, dass dadurch der Status der Wiener Innenstadt als Weltkulturerbe gefährdet wäre. Tojner bekam in der Folge kein grünes Licht zur Umsetzung des Projekts und hat es seither umgeplant und redimensioniert.

Das Projekt Wohnturm beschäftigte auch die Justiz. 2019 erstattete das Land Burgenland Anzeige im Zusammenhang mit der Bebauung des Heumarkt-Areals. Der Vorwurf: Immobilien seien vorsätzlich zu tief bewertet worden. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft hat Ermittlungen eingeleitet, Tojner weist die Vorwürfe zurück.

Familie und Privates

Im Gegensatz zur starken beruflichen medialen Präsenz von Michael Tojner ist über das Privatleben des Milliardärs nur wenig bekannt. Tojner ist verheiratet und Vater von sechs Kindern.

Tojner bezeichnet sich selbst gerne als „industriellen Entrepreneur“. Er polarisiert wie kaum eine andere Person des österreichischen Wirtschaftslebens. Für die einen ist er ein Spekulant und Grenzgänger, der häufig die Grenzen des wirtschaftlich und rechtlich Erlaubten austestet. Für die anderen ist er ein Vorbildunternehmer, der ein ausgeprägtes Gespür für das Machbare hat und auf eine eindrucksvolle Erfolgsgeschichte zurückblicken kann.

Fakt ist, dass sich Tojner durch kleinere und größere Rückschläge nicht irritieren lässt. Er selbst sieht sich als Kämpfer, der sich durch „kleine Zwischentiefs“ nicht bremsen lässt und sich bis zu einem erfolgreichen Ende für seine Ideen einsetzt.

Der Unternehmer ist Vorstandsmitglied in der Industriellenvereinigung Wien und im Aufsichtsrat des Auktionshauses Dorotheum. Zudem engagiert sich Tojner in der Jugend-Sportförderung, er organisiert und hält Vorträge und unterstützt Architektur- und Kunstprojekte.

2020 gründete Tojner den „Verein zur Förderung von Innovation, Unternehmertum und Internationalisierung“. Zielsetzung des Vereins ist es, die Innovations- und Standortforschung sowie die Wettbewerbsfähigkeit Österreichs zu stärken. 2021 vergab er mit der B&C Privatstiftung eine mit elf Millionen Euro dotierte Forschungsförderung an die Wirtschaftsuniversität Wien.