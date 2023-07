Firmengeschichte Leipnik-Lundenburger

Gründerjahre: Entdeckung des Rübenzuckers

Die Leipnik-Lundenburger Invest Beteiligung AG (LLI) ist ein Unternehmen mit einer sehr langen Geschichte und geht auf die Entdeckung des Rübenzuckers durch den Berliner Apotheker und Chemiker Andreas Siegesmund Marggraf im Jahr 1747 zurück. In der Folge pflanzte Franz Karl Achard ab 1783 Runkelrüben an und ließ 1801 in Cunern/Schlesien (heute: Konary, Polen) die erste Rübenzuckerfabrik der Welt errichten.

Durch die wirtschaftliche Nutzung des Rübenzuckers verlor der Kolonialzucker aus Zuckerrohr seine Bedeutung und Stellung als Luxusartikel und der Bedarf an Zucker als neuem Volksnahrungsmittel stieg rasant an.

1867 wurde schließlich die Gründung einer "Actiengesellschaft zur Errichtung einer Rübenzuckerfabrik zu Leipnik in Mähren und zur Etablierung von Rübenzuckerfabriken an anderen Orten" genehmigt. Der Name der Firma: ‚Leipniker Rübenzuckerfabriks-Actiengesellschaft‘.

Als Präsident fungierte Friedrich August von Skene, technischer Direktor war Robert Schorisch und als Financier Alexander von Schoeller als Vertreter des Großhandlungshauses Schoeller. Sie ließen in Leipnik (heute: Lipník nad Bečvou in Tschechien) eine Fabrik errichten, die im Herbst 1867 ihren Betrieb aufnahm.

Friedrich August von Skene (li.) und Robert Schorisch, die Gründerväter der Leipnik-Lindenburger AG © beigestellt

Aufgrund der großen Nachfrage wurde kurz darauf eine weitere Raffinerie in Lundenburg (heute: Břeclav) an der Hauptstrecke der Kaiser Ferdinands-Nordbahn Wien-Krakau errichtet und das Unternehmen im Jahr 1871 in “Leipniker-Lundenburger Zuckerfabriks-Actiengesellschaft” umbenannt.

In den 1890er etablierte sich das Unternehmen in der Zuckerbranche als Marktführer in der Donaumonarchie. Weitere Standorte wurden gegründet. 1902 ging die bis heute aktive Zuckerfabrik Leopoldsdorf in Betrieb.

Nach den Weltkriegen

Nach den Weltkriegen – die Betriebe im heutigen Tschechien waren durch den Zerfall der Donaumonarchie verloren gegangen – setzte Das Unternehmen auf Diversifizierung des Angebots gesetzt. Es wurden Beteiligungen in der österreichischen Mühlenwirtschaft und Anteile an der Firma Delikomat, einem Hersteller und Betreiber von Heißgetränkeautomaten erworben.

1978 übernahm Leipnik-Lundenburger die “Erste Wiener Walzmühle Vonwiller, Schoeller KG” aus Schwechat gekauft. Der ehemalige Geschäftsführer Philipp von Schoeller, ein Nachfahre von Alexander Ritter von Schoeller, wurde anschließend von 1981 bis 1988 Präsident der Leipnik-Lundenburger Invest Bet.

Als das Handelshaus Schoeller in wirtschaftliche Schwierigkeiten geriet, übernahm Raiffeisen einen Großteil der Aktien abgestoßen und fusionierte die Zuckerwerke des Unternehmens mit Zuckerfabrik in Tulln, die schon zuvor zu Raiffeisen gehörte.

Delisting und Neuorganisation

Die Aktien der Leipnik-Lundenburger Invest Bet wurden 2001/02 von der Wiener Börse genommen. 2015 verkaufte das Unternehmen auch die bis dahin gehaltene 11,34 % Beteiligung an den Casinos Austria an Novomatic.

In der Folge kam es zu einer Restrukturierung und Neuordnung des Unternehmens. Heute hält die LAREDO Beteiligungs GmbH, eine 100-Prozent-Tochter der Raiffeisen-Holding Niederösterreich-Wien, mit 50,05 % die Mehrheit an dem Unternehmen. 33,06 % hält die Raiffeisen-Invest-Gesellschaft m.b.H., eine Tochter der Raiffeisen Bank International AG (RBI). 10 % halten die UNIQA Österreich Versicherungen AG, die verbleibenden 6,89 % die Genossenschaft "Rübenbauernbund für Niederösterreich und Wien".

Generaldirektor von LLI ist seit 2014 der frühere 2014 ÖVP-Politiker, Vizekanzler und Bundesminister Josef Pröll, ein Neffe des ehemaligen niederösterreichischen Landeshauptmannes Erwin Pröll und Vater von Alexander Pröll, aktuell Bundesgeschäftsführer der ÖVP.

Josef Pröll, Generaldiektor LLI © photonews.at/Georges Schneider