Führungskräfte: Individuelle Ausbildungen und MBAs

Anstelle der Finance Spezialisierung könnte beispielsweise eine Studentin zwei Module aus Finance mit ausgewählten aus Entrepreneurship & Innovation und Marketing & Sales kombinieren. Je nachdem, was ihren individuellen Bedürfnissen am besten entspricht. Unsere Learning & Karriere-Experten wissen genau, was in welchem Modul „steckt“ und können hier in der Zusammenstellung spezifisch unterstützen und passgenau die richtigen Module kombinieren. Das ist natürlich kein Muss. Wer möchte, kann auch auf die bewährten bereits kuratierten Curricula zurückgreifen.

Normalerweise finden die Module etwa alle 6 Wochen in Wien statt. Das Besondere am Hybrid Track ist, dass sich die Unterrichtszeit bei jedem zweiten Modulblock von 4 Präsenztagen (Do – So) auf 2 Tage Online Teaching (Fr – Sa) reduziert. Um die beiden Präsenztage im Hybrid Track zu kompensieren, finden für die Studierenden zusätzliche Online Sessions im Rahmen des Pre- und Post-Moduls statt. Hybrid Track Studierende haben so die Möglichkeit, die Hälfte des Business Core (neben dem Programmstart weitere 3 Module) in Präsenz am Campus zu sein, als auch in den anderen 3 Modulblöcken die Vorzüge des flexibleren Online Teachings zu nutzen.