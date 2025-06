Bank Austria schickt eine Milliarde nach Italien

Sehr gut gelaufen ist für die Bank Austria, Tochter der italienischen UniCredit-Bank, das Geschäftsjahr 2024. Ein Jahresüberschuss von 1,083 Milliarden Euro steht zu Buche. Doch daran konnten sich die Österreicher nicht lange erfreuen, denn am 16. April dieses Jahres wurden 1,082 Milliarden Euro in Form einer Dividende an die UniCredit ausgeschüttet. Sehr zum Missfallen des Betriebsratsratsfonds, der 0,004 Prozent an der Bank besitzt. Auf der jüngsten Hauptversammlung der Bank Austria verwies ein Vertreter des Betriebsratsfonds auf den Reinvestitionsbedarf und das herausfordernde Marktumfeld, weshalb er die Ausschüttung als für „zu ehrgeizig“ einstufte und ihr die Zustimmung verweigerte.