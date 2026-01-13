Wie Hochbegabung bewertet werden soll

Von den etwa zwei Prozent der Bevölkerung mit IQ über 130 wüssten wohl 97 Prozent gar nicht, dass sie hochintelligent sind, schätzt er. Rettenbacher ist in mehreren Start-ups engagiert sowie Mitgründer und CEO von Cebras, das sich der Identifikation und gezielten Förderung von Hochbegabungen widmet (thecebras.com). In der Öffentlichkeit wahrgenommen würden derzeit eher nicht so positive Auffälligkeiten Hochintelligenter wie ADHS im Schulsystem. Auch das führe zu einem verzerrten Bild, meint er: „Die unerkannte Mehrheit ist meist hochfunktional in ihren Aufgaben.“ Die Statistik zeige, dass es Hochbegabten im Beruf in der Regel gut gehe: „Oft deshalb, weil sie sich anpassen und nicht auffallen. Schon in der Schule tun das viele bewusst oder unbewusst, um nicht anzuecken, und bleiben unter ihren Möglichkeiten.“

Verlangte Standards zu erfüllen, falle ihnen leicht. Sich bei Widerstand und Herausforderungen anzustrengen, lernen viele genau deshalb oft nicht. „In den USA wird eine Mensa-Mitgliedschaft prominent im CV erwähnt. Hierzulande verrenken sich Hochbegabte eher, um unauffällig zu bleiben“, sagt er. „In Österreich gibt man sich mit Durchschnitt zufrieden. Wir sollten als Gesellschaft aber Mut zur Exzellenz haben, die nötig ist, um die Herausforderungen der Zukunft zu bewältigen, nicht nur darauf, niemanden zurückzulassen.“

An Bord des Start-ups ist auch Stefan Reichel als Head of Talent & Psychology. Hochbegabtentypisch vielseitig hat er sich neben Psychologie und Therapiewissenschaft auch mit Philosophie und Religionswissenschaften befasst und begleitet seit 25 Jahren High Potentials. „Eine komplexe Zukunft braucht Menschen, die Komplexität verarbeiten können“, ist er überzeugt. Statt von Hochbegabung spricht Reichel von „höherer Begabung“ in bestimmten Domänen.

Er ist Partner der Talententwicklungsplattform Thomas und setzt bei Identifikation und Entwicklung von High Potentials auf das TAD-Modell (Talent Development in Achievement Domains). Das bildet verschiedene Talentbereiche und Schritte ihrer Entwicklung – vom Potenzial bis zur außergewöhnlichen Leistung – ab: „Wir messen Begabung in zwölf Domänen. Oft ist jemand in einer sehr gut und vernachlässigt andere.“ Ein IQ-Test ist dabei der Ausgangspunkt und anders als bei Mensa, gilt man für Cebras „schon“ ab IQ 115 als begabt.

Je nach Profil geht es darum, mit der Begabung weiterzugehen und etwa an emotionaler Kompetenz, Resilienz, Selbstwert oder Traumafolgen bis zu latenten Depressionen zu arbeiten – und zudem Stärken zu stärken. „Hohe kognitive Fähigkeiten sind nicht gleich hohe Leistung. Man muss sie trainieren. Im Sport ist das selbstverständlich“, sagt Rettenbacher und zieht einen rhetorischen Vergleich: „Cristiano Ronaldo wäre wohl auch ohne Förderung und Training in der Jugend ein sehr guter Fußballer oder überdurchschnittlicher Athlet. Aber eben nicht der Weltstar.“