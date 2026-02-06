trend. Personalities 02/26

Personalities aus der aktuellen trend. Ausgabe in den Branchen Banken & Versicherungen, Immobilien, Digital, Forschung & Innovation, Handel & Dienstleistungen, Energie & Umwelt und Recht & Steuer.
Banken und Versicherungen
ist mit CEO Peter Bosek und den Erste-Group-Vorstandskollegen Stefan Dörfler und Maurizio Poletto neu im Aufsichtsrat der Erste Bank Polska (Santander).
ist seit 1. Februar neu im Vorstand der Merkur Versicherung AG. Seine Bereiche sind u. a. Lebensversicherung, Sach- und Unfallversicherung sowie Risikomanagement.
leitet seit Jahresbeginn die Hauptabteilung Statistik in der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB). Davor war die studierte Volkswirtin bei der Statistik Austria.
Immobilien
zuletzt in der Wirtschaftsberatung tätig, verstärkt künftig das Bewertungsteam von Reinberg & Partner. Alemi hat an der FH Wien und an der FH Wiener Neustadt studiert.
übernimmt als Head Of Growth die Verantwortung für den Vertrieb beim Wohnraumenergiespezialisten Wohnio. Sie war zuletzt bei Otovo und Too Good To Go beschäftigt.
zuvor bei Porr und Habau tätig, wird Leiter des strategischen Einkaufs beim Premiumbauträger Glorit. Der Immobilienexperte studierte an der Universität für Bodenkultur Wien.
Recht & Steuer
ist neuer Partner bei Schiefer Rechtsanwälte. Er hat sich in über zwanzig Jahren Berufserfahrung als führender Experte im öffentlichen Wirtschaftsrecht, insbesondere im Vergabe- und Vertragsrecht, etabliert.
gründet mit Bernd Taucher Corporate Advisory seine eigene Rechtsanwaltskanzlei. Der erfahrene M&A- und Corporate-Finance-Transaktionsanwalt war zuvor Namenspartner in der Kanzlei Graf Patsch Taucher.
wird Partner bei DLA Piper und zugleich Head of Tax in Österreich. Der Rechtsanwalt und Steuerberater kommt von Baker McKenzie in Wien, wo er ebenfalls Leiter der Praxisgruppe Tax war.
Handel & Dienstleistungen
übernimmt ab sofort als Chief Customer Officer die Verantwortung für das neue Ressort „Kunde“ bei Lidl Österreich. Alles ist seit 2016 bei Lidl tätig und war davor 20 Jahre lang bei Ogilvy & Mather beschäftigt.
ist neuer Co-Geschäftsführer von Recycling Pfand Österreich. Zuletzt war er als Vorstandsmitglied bei Metro Österreich und in mehreren leitenden Managementfunktionen im Großhandel aktiv.
ist ab April neuer Sales Division Manager bei Electrolux Österreich. Zuletzt war er bei Rexel Austria tätig, davor bekleidete er leitende Positionen bei Whirlpool/Indesit und bei Samsung.
