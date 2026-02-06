trend. Personalities 02/26

Abo

Personalities aus der aktuellen trend. Ausgabe in den Branchen Banken & Versicherungen, Immobilien, Digital, Forschung & Innovation, Handel & Dienstleistungen, Energie & Umwelt und Recht & Steuer.

Lesen Sie hier über die neuen wirtschaftlichen Führungskräfte des Landes.

Banken und Versicherungen

ALEXANDRA HABELER-DRABEK, 55

ist mit CEO Peter Bosek und den Erste-Group-Vorstandskollegen Stefan Dörfler und Maurizio Poletto neu im Aufsichtsrat der Erste Bank Polska (Santander).

MARKUS ZAHRNHOFER, 40

ist seit 1. Februar neu im Vorstand der Merkur Versicherung AG. Seine Bereiche sind u. a. Lebensversicherung, Sach- und Unfallversicherung sowie Risikomanagement.

REGINA FUCHS, 42

leitet seit Jahresbeginn die Hauptabteilung Statistik in der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB). Davor war die studierte Volkswirtin bei der Statistik Austria.

Immobilien

MORTEZA ALEMI, 27

zuletzt in der Wirtschaftsberatung tätig, verstärkt künftig das Bewertungsteam von Reinberg & Partner. Alemi hat an der FH Wien und an der FH Wiener Neustadt studiert.

MADDALENA ZOCCA, 32

übernimmt als Head Of Growth die Verantwortung für den Vertrieb beim Wohnraumenergiespezialisten Wohnio. Sie war zuletzt bei Otovo und Too Good To Go beschäftigt.

ANDREAS MAHRER, 54

zuvor bei Porr und Habau tätig, wird Leiter des strategischen Einkaufs beim Premiumbauträger Glorit. Der Immobilienexperte studierte an der Universität für Bodenkultur Wien.

Recht & Steuer

PHILIPP J. MARBOE

ist neuer Partner bei Schiefer Rechtsanwälte. Er hat sich in über zwanzig Jahren Berufserfahrung als führender Experte im öffentlichen Wirtschaftsrecht, insbesondere im Vergabe- und Vertragsrecht, etabliert.

BERND TAUCHER, 56

gründet mit Bernd Taucher Corporate Advisory seine eigene Rechtsanwaltskanzlei. Der erfahrene M&A- und Corporate-Finance-Transaktionsanwalt war zuvor Namenspartner in der Kanzlei Graf Patsch Taucher.

PHILIPP STANEK, 39

wird Partner bei DLA Piper und zugleich Head of Tax in Österreich. Der Rechtsanwalt und Steuerberater kommt von Baker McKenzie in Wien, wo er ebenfalls Leiter der Praxisgruppe Tax war.

Handel & Dienstleistungen

MARTIN ALLES, 50

übernimmt ab sofort als Chief Customer Officer die Verantwortung für das neue Ressort „Kunde“ bei Lidl Österreich. Alles ist seit 2016 bei Lidl tätig und war davor 20 Jahre lang bei Ogilvy & Mather beschäftigt.

CHRISTOPH MAYER, 44

ist neuer Co-Geschäftsführer von Recycling Pfand Österreich. Zuletzt war er als Vorstandsmitglied bei Metro Österreich und in mehreren leitenden Managementfunktionen im Großhandel aktiv.

ANTON PILZ, 47

ist ab April neuer Sales Division Manager bei Electrolux Österreich. Zuletzt war er bei Rexel Austria tätig, davor bekleidete er leitende Positionen bei Whirlpool/Indesit und bei Samsung.

