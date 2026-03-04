Prompt Marketing Conference 2026: Premiere für Österreichs neues KI-Marketing-Event

Am 16. April 2026 feiert die Prompt Marketing Conference (PMC26) in Wien ihre Premiere. Das neue Event-Format verspricht, den Hype um Künstliche Intelligenz zu durchbrechen und liefert praxisnahe Strategien für Entscheider und Praktiker. Im Fokus stehen messbare Erfolge und die Integration von KI in den Unternehmensalltag.
Die digitale Transformation hat einen neuen Höhepunkt erreicht: Künstliche Intelligenz ist nicht länger nur ein Buzzword, sondern ein entscheidender Wettbewerbsfaktor. Die Prompt Marketing Conference 2026 (PMC26) reagiert auf diesen Wandel und bietet eine Plattform für tiefgreifendes Wissen und umsetzbare Taktiken. Die Konferenz positioniert sich als Treffpunkt für intensiven Austausch und Networking auf höchstem Niveau.
Von der Theorie zur Praxis: Ein Tag voller Experten-Insights
Das Line-up der PMC26 besteht aus sieben ausgewählten Speaker:innen, die ihre Erfahrungen aus der Arbeit mit globalen Tech-Giganten sowie als führende Köpfe und Vordenker der österreichischen Marketingszene teilen. Das Ziel ist klar definiert: Statt theoretischer Abhandlungen werden bewährte Methoden präsentiert, die Marketing-Entscheidern helfen, den ROI ihrer Maßnahmen zu steigern.
Die Agenda deckt die gesamte Bandbreite der aktuellen Herausforderungen und Chancen ab:
Von Google zu GPT – Wer jetzt das GEO/SEO-Spiel gewinnt: Lukas Hetzendorfer analysiert die neuen Machtverhältnisse in der Suche.
Marketing Gone Wild (and How to Keep It Legal): Mira Suleimenova beleuchtet die rechtlichen Gratwanderungen im modernen Marketing.
KI-Tools auf TikTok: Die Schnittstelle zwischen Kreativität und Performance: Madeleine Tang zeigt, wie man auf der Plattform mit KI durchstartet.
FOOH als Spiegel: Warum Technologie keine Idee ersetzt: Moritz Lumetsberger plädiert für die unersetzliche Rolle der kreativen Idee.
Fiktion trifft Funktion: Wie KI die Contentwelt auf den Kopf stellt: Mathias Kniepeiss gibt Einblicke in die Revolution der Inhaltserstellung.
AI Vibe Marketing: Wenn Menschen führen und KI umsetzt: Tobias Turk stellt eine Methode für die optimale Zusammenarbeit von Mensch und Maschine vor.
Kulturschock KI: Warum Tools allein nicht reichen: Rafaela Artner spricht über den notwendigen Wandel in der Unternehmenskultur.
Die Prompt Marketing Conference 2026 ist ein strategischer Wissensvorsprung für alle, die die Zukunft des Marketings aktiv mitgestalten wollen.
Weitere Informationen und Tickets sind auf der offiziellen Website promptmarketing.at verfügbar.
trend. verlost 1x1 Ticket für die Promt Marketing Conference 2026 - nehmen sie hier teil.