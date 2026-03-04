Prompt Marketing Conference 2026: Premiere für Österreichs neues KI-Marketing-Event

Das Line-up der PMC26 besteht aus sieben ausgewählten Speaker:innen, die ihre Erfahrungen aus der Arbeit mit globalen Tech-Giganten sowie als führende Köpfe und Vordenker der österreichischen Marketingszene teilen. Das Ziel ist klar definiert: Statt theoretischer Abhandlungen werden bewährte Methoden präsentiert, die Marketing-Entscheidern helfen, den ROI ihrer Maßnahmen zu steigern.

Die Agenda deckt die gesamte Bandbreite der aktuellen Herausforderungen und Chancen ab:

Von Google zu GPT – Wer jetzt das GEO/SEO-Spiel gewinnt: Lukas Hetzendorfer analysiert die neuen Machtverhältnisse in der Suche.

Marketing Gone Wild (and How to Keep It Legal): Mira Suleimenova beleuchtet die rechtlichen Gratwanderungen im modernen Marketing.

KI-Tools auf TikTok: Die Schnittstelle zwischen Kreativität und Performance: Madeleine Tang zeigt, wie man auf der Plattform mit KI durchstartet.

FOOH als Spiegel: Warum Technologie keine Idee ersetzt: Moritz Lumetsberger plädiert für die unersetzliche Rolle der kreativen Idee.

Fiktion trifft Funktion: Wie KI die Contentwelt auf den Kopf stellt: Mathias Kniepeiss gibt Einblicke in die Revolution der Inhaltserstellung.

AI Vibe Marketing: Wenn Menschen führen und KI umsetzt: Tobias Turk stellt eine Methode für die optimale Zusammenarbeit von Mensch und Maschine vor.

Kulturschock KI: Warum Tools allein nicht reichen: Rafaela Artner spricht über den notwendigen Wandel in der Unternehmenskultur.

Die Prompt Marketing Conference 2026 ist ein strategischer Wissensvorsprung für alle, die die Zukunft des Marketings aktiv mitgestalten wollen.

Weitere Informationen und Tickets sind auf der offiziellen Website promptmarketing.at verfügbar.



