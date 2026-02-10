„Ein Gefühl von Sisterhood“

Frau Pfneißl-Mauritz, das Netzwerken steht im Zentrum Ihrer Veranstaltungen. Warum?

Wir sehen immer wieder, dass Führungskräfte des Networkings ein wenig überdrüssig sind – dabei ist es sehr wichtig, sich zusammenzuschließen, sich auszutauschen und gemeinsam ins Tun zu kommen. Gerade zu Karrierebeginn ist Netzwerken oft ein Fass ohne Boden: Man nimmt an unzähligen Events teil, tauscht Visitenkarten aus, aber im Endeffekt kommt wenig dabei heraus. Wir sind der Meinung, dass das intelligenter gehen muss. Deshalb führen wir mit allen Teilnehmenden schon im Vorfeld der jeweiligen Veranstaltung persönliche Gespräche, um herauszufinden, welche Themen sie gerade beschäftigen. Über unser Online-Portal können dann passend zu den individuellen Herausforderungen One-on-One-Matchings vereinbart werden. Auch bei den Events selbst setzen wir auf innovative Formate, wie zum Beispiel das Public Coaching.

Warum fokussieren sich zwei Ihrer Veranstaltungsformate – der Female Leader Circle und der Becoming Female Leader Circle – auf weibliche Führungskräfte?

Netzwerken ist ein absoluter Gamechanger – aber unserer Erfahrung nach fällt es Männern tendenziell leichter. Wir sind der Überzeugung, dass Networking niederschwelliger in den Arbeitsalltag integriert werden muss, um Frauen besser abzuholen. Statt der üblichen Abendevents, die für viele Mütter keine Option sind, setzen wir deshalb auf zielgerichtete Veranstaltungen, die tagsüber stattfinden. Der Gedanke dahinter ist: „Become the Leader you are“. Es geht darum, nicht irgendwelchen Führungsidealen nachzueifern oder bestimmte Stile übernehmen zu wollen, sondern sich wirklich bewusst zu machen, welche Stärken man mitbringt und sich auch zu trauen, „zu nett“ oder „zu pushy“ zu sein und die Leaderin zu werden, die man in Wahrheit bereits ist.

Frau Lunzer, Sie haben bereits zwei Mal am Female Leader Circle teilgenommen. Welche Erfahrungen haben Sie dabei gemacht?

Als einzige Frau im Management-Team bei woom schätze ich den Female Leader Circle als Raum für gemeinsame positive Energie, Inspiration und persönlichen Austausch. Das Peer-to-Peer-Matching ermöglicht Kontakte mit genau den Menschen, die bereits ähnliche Rollen hatten wie man selbst. Zudem erweitert die Veranstaltung das eigene Netzwerk ohne großen Aufwand – und die geknüpften Verbindungen wachsen auch über den Tag der Veranstaltung hinaus.

Warum haben Sie sich für die Teilnahme entschieden?

Zum einen hat mir der Female Leader Circle den Austausch mit anderen weiblichen Führungskräften eröffnet, den ich in meinem Alltag nicht mehr hatte – ich war zuvor im Kosmetikbereich tätig, wo es einfach viel mehr Frauen in Führungsrollen gibt als in der Fahrradbranche. Mit meinem Einstieg bei woom waren plötzlich keine weiblichen Vorbilder innerhalb des Unternehmens mehr für mich greifbar, und ich habe erst zeitversetzt bemerkt, dass sich allein dadurch einiges für mich verändert hat. Zum anderen finde ich am Female Leader Circle besonders schön, dass der Teilnehmerinnenkreis sehr rollen- und branchengemischt und die Teilnahme sehr niederschwellig möglich ist.

Was ist das Besondere am Austausch mit anderen Frauen in Führungspositionen?

Manchmal fühlt man sich auch als Führungskraft allein – und gerade als Frau kann man nicht alle Themen offen mit männlichen Peers besprechen. Bei Veranstaltungen wie dem Female Leader Circle merkt man, was Female Leadership ausmacht: Man hat „Verbündete“ und ein Gefühl von Sisterhood. Es gibt keine Berührungsangst, man kann auch schwierige Themen ansprechen oder sich einfach einmal vulnerabel zeigen. Meine Erfahrung ist, dass das in solchen Räumen tatsächlich leichter fällt. Die Peer-to-Peer-Unterstützung ist in beide Richtungen da, was auch das Vertrauen und die Kraft des Raumes stärkt. Man sieht immer wieder: Auch andere stehen vor ähnlichen Herausforderungen, man ist mit fast keinem Thema wirklich allein.