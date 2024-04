Kreative Zerstörung vs. staatliche Interventionen und Regulierung

Egal, was man von Big Techs hält, staatliche Interventionen sind nicht die Lösung. Sie heißt „kreative Zerstörung“. Dabei handelt es sich um radikale Veränderungen durch „junge Wilde“, die die alten Akteure überholen und ersetzen. So reguliert sich der Kapitalismus selbst. Größe führt zu Riesengewinnen. Aber wenn die Unternehmen zu Goliaths werden, wittern kleinere ihre Chance. Dann werden die alten, fetten Jäger zu den Gejagten. Innovative Unternehmen tauchen auf und machen sich auf Eroberungszug. Das kann zehn, zwanzig Jahre dauern, selten länger! Dominanz ist nicht von Dauer.

Nehmen wir die – gemessen an ihrer Marktkapitalisierung – top 20 Unternehmen von 1970. 1990 zählten davon nur noch sieben zu den top 20. Und wie sieht es 2020 aus? Nur noch vier. Und heute? Keines. Was ist passiert? Unternehmertum und Innovation! Kodak, Polaroid, Sears Roebuck, Xerox – dezimiert, verdrängt von hungrigen Newcomern. Ganz ohne staatliche Eingriffe. Einfach durch kreative Zerstörung. (Die Ausnahme ist Öl; so etwa Royal Dutch Shell, denn am Öl führt kein Weg vorbei.)

Minicomputerfirmen stürzten IBM. PCs stürzten Minicomputer. Smartphones fegten Kodak und Polaroid weg. Alle haben Xerox verdrängt. Wer verdrängt die Riesen von heute? Keine Ahnung! Aber es passiert. Nur fünf der 20 größten Unternehmen von heute standen 2010 auf der Liste. 15 sind in 14 Jahren verschwunden!

Kreative Zerstörung bedeutet aber auch Pleiten. Langfristig profitieren jedoch alle von ihnen. Sie setzen Kapital frei, ebnen den Weg für Start-ups mit besseren Produkten, Dienstleistungen und Jobs sowie höheren Löhnen und bringen die Riesen zu Fall. Pleiten offenbaren, was funktioniert, was nicht und was verbessert werden muss. Fortschritt!

Regierungen, die Pleiten verhindern oder forcieren, vermasseln also ein wichtiges Momentum. Wie Japan mit seinen berüchtigten „Zombiefirmen“. Sie können keine Marktführer sein, ziehen aber Kapital von den Challengern ab, die von Banken und durch Überkreuzbeteiligungen über Wasser gehalten werden. Viele von ihnen wären ohne künstlich niedrige Zinsen lange verschwunden.