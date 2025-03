Absicherung gegen Inflation? Nein. Der Bitcoin-Kurs fiel 2022 um 64 Prozent, während die Inflation in der Eurozone im Jahresvergleich auf 10,6 Prozent und in den USA auf 9,1 Prozent galoppierte. In Österreich erreichte sie im Januar 2023 den Höchststand von 11,6 Prozent im Jahresvergleich – bevor der Bitcoin-Kurs in die Höhe schoss. Er hat nicht einmal den einzigen Test bestanden.