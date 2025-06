Ken Fisher: Warum Anleger trotz US-Zölle auf Geduld setzen sollten

Hinzu kommen rechtliche Risiken: Die Zölle überstrapazieren den Begriff des „Nationalen Notstands“, der von Trump verhängt worden ist. Hier wird es Gerichtsverfahren geben. Vielleicht entstehen neue Abkommen mit echtem Potenzial. Harte Gegenreaktionen, die über chinesische Maßnahmen hinausgehen, sind möglich, aber unwahrscheinlich. Selbst Chinas Reaktionen könnten abfl auen.

Also was tun? Das fragen Sie sich zu Recht. Was wissen Sie über Trumps Zölle, was der Markt selbst noch nicht weiß? Irgendetwas? Falls Sie nicht über neue, noch nicht bekannte Informationen verfügen sollten, ist es aktuell nicht klug, zu handeln. Alles ist eingepreist. Wer zur Finanzierung seiner Ziele aktienähnliche Renditen braucht, geht mit dem Ausstieg aus Aktien das größte Risiko ein. Geduld zahlt sich auch in diesem Fall aus.