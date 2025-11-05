Börse: KI-Skepsis zieht AT&S-Aktie nach unten

Euphorie und Unbehagen liegen derzeit an den Börsen dicht beieinander. Die ostasiatischen Märkte, die sich zuletzt durch ihren Fokus auf Künstliche Intelligenz profiliert hatten, erlebten in dieser Woche einen deutlichen Dämpfer. Den zweiten Tag in Folge verbuchten Japan und Südkorea deutliche Einbrüche - ausgelöst durch den Abwärtstrend im Technologiesektor. Auch der chinesische CSI 300, der die 300 größten Unternehmen des chinesischen Festlands umfasst, verlor in den vergangenen fünf Tagen 2,3 Prozent.

Angesichts der Entwicklung in Asien und der hohen Bewertungen von IT-Unternehmen an den US-Börsen stellen sich nun viele Analysten und Branchenkennerinnen die Frage: Steht die KI-Blase kurz vor dem Platzen? So weit dürfte es wohl noch nicht sein, zumindest die europäischen Indizes zeigen sich am Mittwoch kurz vor Börsenschloss noch weitgehend stabil. Der ATX gibt 0,37 Prozent nach, der DAX liegt mit 0,2 Prozent nahezu unverändert.

In den USA verloren von Dienstag auf Mittwoch aber vor allem die Tech-Giganten Alphabet, Amazon, Intel, Nvidia und Tesla, die allesamt für ihre KI-Investitionen bekannt sind. Besonders stark traf es Intel mit einem Minus von 6,26 Prozent und Tesla mit 5,1 Prozent.