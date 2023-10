Zürich/Basel. Der Schweizer Generika-Hersteller Sandoz hat bei seinem Börsendebüt enttäuscht. Der erste Kurs an der Schweizer Börse SIX wurde am Mittwoch bei 24 Franken (24,85 Euro) festgestellt - womit die ehemaligen Novartis-Tochter auf einen Börsenwert von 11,2 Mrd. Dollar (10,7 Mrd. Euro) kommt. Dieser liegt am unteren Rand der Analystenschätzungen, die von 11 bis 26 Mrd. Dollar reichten.

Sandoz betreibt unter anderem einen großen Produktionsstandort in Kundl (Bezirk Kufstein).

"Wir sehen bei vielen Novartis-Anlegern nur ein geringes Interesse an einer eigenständigen Sandoz-Aktie", hatten die Analysten von Jefferies am Tag vor der Abspaltung von Sandoz vom Mutterkonzern Novartis noch gewarnt. Für Enttäuschung bei Investoren gesorgt haben dürfte zudem, dass Sandoz von der SIX vorerst nicht in den Standardwerteindex SMI aufgenommen wurde.

Trotz des schwachen Auftakts ist der gemessen am Bruttoumsatz weltgrößte Anbieter von Arzneien mit abgelaufenem Patentschutz der größte Neuzugang an der Börse in Zürich seit dem Augenheilkunde-Konzern Alcon - ebenfalls ein Spin-off von Novartis - im Jahr 2019. Und auch europaweit gehört Sandoz heuer zu den größten Börsendebüts.

Der mehrheitlich staatliche rumänische Stromerzeuger Hidroelectrica, der im Juli an die Börse in Bukarest ging, ist nach Angaben des Datendienstleisters LSEG aktuell 11,4 Mrd. Dollar wert. Der größte Neuzugang an der Börse Frankfurt, der Pharmaverpackungskonzern Schott Pharma, bringt es auf 4,7 Mrd. Dollar. Weltweit vorne liegt bei den Börsenneuligen der britische Chip-Designer Arm mit knapp 53 Mrd. Dollar.