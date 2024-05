Frankreich lockt zunehmend ausländische Investoren an. Auf der heute, Montag, beginnenden Investorenkonferenz "Wähle Frankreich" werden Zusagen in Höhe von 15 Mrd. Euro erwartet, wie das Präsidialamt am Montag in Paris mitteilte. Das ist deutlich mehr als beim letztjährigen Gipfel, der 13 Mrd. Euro einbrachte. Allein der US-Technologiekonzern Microsoft will 4 Mrd. Euro in das Land stecken, der Onlinehändler Amazon 1,2 Milliarden.

von APA