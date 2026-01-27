Die besten ETFs für 2026

Bei ETFs zeigt sich, dass eine breite Streuung heuer weniger bringt als die Fokussierung auf die bedeutendsten Anlagethemen des Jahres. So liegt etwa der Dow Jones Global Titans 50 (ISIN: DE0006289382), in dem die 50 Unternehmen der Welt mit der höchsten Börsenkapitalisierung zusammengefasst sind, schon in den ersten Wochen des neuen Jahres klar über der Performance des breiten MSCI World Index.

Für das Thema Öl und Venezuela ist der SPDR S&P US Energy Select Sector (ISIN: IE00BWBXM492) ein guter Ansatz. Er setzt auf jene Unternehmen, die im Fall einer Öffnung Venezuelas am ehesten profitieren würden, ohne selbst den Risiken vor Ort ausgesetzt zu sein. Auf ExxonMobil und Chevron entfällt fast die Hälfte des Fondsvermögens. Auch die Ölfelddienstleister Schlumberger und Halliburton oder der Pipelinebetreiber Williams sind enthalten.

Im KI-Sektor hat Starinvestorin Cathie Wood mit ihrem ARK Artificial Intelligence and Robotics ETF (ISIN: IE0003A512E4) klar die Nase vorn. Der Fonds kommt auf eine Jahresperformance von 32 Prozent. Der Artificial Intelligence and Big Data ETF der Deutsche-Bank-Tochter xTrackers kommt hingegen nur auf 16 Prozent. Wood legt das Thema KI viel breiter aus. Nvidia steht bei ihr nicht an erster Stelle der Top-Holdings, dafür findet man hier den Datenanalysespezialisten Palantir, natürlich ihre Lieblingsaktie Tesla, aber auch den auf automatische Testsysteme spezialisierten US-Konzern Teradyne.

Bei den Rüstungs-ETFs ist der Global X Defence Tech (ISIN: IE000JCW3DZ3) mit einem Jahresplus von 75 Prozent das Maß der Dinge. Top-Holdings sind Raytheon, Lockheed Martin oder Northrop Grumman. Aber auch Palantir zählt dazu.

Und auch für Goldfans gibt es einen spannenden ETF. Der VanEck Junior Gold Miners (ISIN: IE00BQQP9G91) beinhaltet weniger große Minen oder solche, die noch unerschlossene Abbaugebiete besitzen. Das Jahresplus beträgt 145 Prozent.