Sven Beckert: „Der Kapitalismus ist undogmatisch"

Sven Beckert :

Als Adam Smith oder Karl Marx geschrieben haben, war die Welt stark auf Europa konzentriert. Und sie haben die Welt aus der Perspektive betrachtet, die sich ihnen erschlossen hat. Heute leben wir jedoch in einer anderen Welt, in der zum Beispiel Asien eine herausragende Rolle im globalen Kapitalismus spielt. Wir können deshalb diese Perspektiven nicht mehr teilen und müssen die Welt des Kapitalismus neu betrachten. Dann sehen wir zum Beispiel, wie die neuartige Logik, die wir Kapitalismus nennen, sich in der ersten Hälfte des zweiten Jahrtausends in verschiedenen Gegenden der Welt entfaltete – in China, Indien und auch in Florenz. Wir können auch beobachten, wie selbst in der Blütezeit Europas seine wirtschaftliche Entwicklung immer sehr stark mit anderen Weltregionen verwoben war. Die alten Geschichten über den Kapitalismus, die in Florenz, Genua oder Venedig beginnen und in denen der Rest der Welt so gut wie keine Rolle spielt, können letztendlich den Kapitalismus nicht verstehen.