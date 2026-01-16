Wiener Hilton am Stadtpark steht zum Verkauf

Auf dem Wiener Luxushotelmarkt geht es aktuell zu wie beim Brettspiel „Monopoly“. Während für das Grand Hotel am Ring kürzlich ein Käufer gefunden werden konnte, wird für das Park Hyatt von der insolventen Signa bereits seit Monaten einer gesucht. Nun dürfte mit dem bekannten Wiener Hilton Hotel am Stadtpark ein weiteres Luxushotel zum Kauf stehen. Das geht jedenfalls aus einer Verkaufsunterlage hervor, die momentan in Wien die Runde macht und trend vorliegt. Darin ist von einem indikativen Kaufpreis für das „seltene Trophy Asset“ in Höhe von 410 bis 420 Millionen Euro die Rede. Das Fünf-Sterne-Hotel, das in den letzten fünf Jahren eine Auslastung von 70 bis 75 Prozent schaffte, kommt auf jährliche Gewinne von rund 20 Millionen Euro, ist der Unterlage zu entnehmen. Mit Hilton gebe es eine langfristige Managementvereinbarung. Das Hotel am Stadtpark, mit knapp 600 Zimmern, drei Restaurants und Bars sowie großem Konferenzcenter eines der größten Hotels Österreichs, hat eine wechselvolle Geschichte hinter sich: In den 70ern gebaut, wurde das Haus 2001 von den Brüdern Soravia gekauft und umgebaut, 2008 erwarb die Raiffeisen Zentralbank das Haus von der Familie Soravia,

2016 übernahmen mit BETHA Zwerenz Krause und der APM Holding zwei Wiener Family Offices die Immobilie, ehe im Jahr 2019 ein südkoreanisches Konsortium um 334 Millionen Euro das Traditionshaus kaufte. Dieses Konsortium, bestehend aus den südkoreanischen Investoren Hana Financial Investment, NH Investment & Securities und Meritz Securities, will sich nun offenbar mit Gewinn von dem Wiener Hotel verabschieden. Über weitere Motive ist nichts bekannt.