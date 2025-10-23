Beeindruckende Erfolgsstory: IFA platziert 500. Bauherrenmodell

TRACK RECORD SCHAFFT SICHERHEIT.

Bei jedem Investment geht es um Vertrauen und Sicherheit. Und auch hier punktet IFA mit regelmäßigen Erfolgen. „2025 wurden mit dem ,Wohnpark Liesing I & II‘ in Wien und der ,Puchstraße 34‘ in Graz drei Projekte mit insgesamt 125 geförderten Wohnungen fertiggestellt“, so Gunther Hingsammer. „Und mit der ,Breitenleer Straße 248‘ in Wien wird in diesem Jahr noch ein viertes Gebäude finalisiert und an Investor:innen und Mieter:innen übergeben.“

Bei der „Baumstadt Floridsdorf“ sind „Baumstadt I & II“ mit einer Gesamtinvestitionssumme von 38,6 Millionen Euro platziert. Der Baustart der ersten Gebäude erfolgt noch in diesem Jahr, die Fertigstellung des gesamten Projekts bis 2029. Insgesamt entstehen bei diesem „ökologischen Dorf in der Stadt“ rund 300 Wohnungen.

Zu 100 Prozent platziert ist auch das mittelfristige IFA Prime Investment „V33“. „Mit insgesamt 65,6 Millionen Euro haben sich private Anleger:innen an diesem fertiggestellten und vollvermieteten Mixed-Use-Projekt beteiligt und profitieren von laufenden Einnahmen und vom Wertsteigerungspotenzial einer Salzburger Immobilie“, so Hingsammer. Auch bei Anleihen performt IFA erfolgreich, in diesem Jahr wurden bereits zwei Anleihen mit einem Gesamtvolumen von 10,5 Millionen Euro termingerecht zu 100 Prozent rückgeführt.

„Wer auf einen soliden Partner wie IFA setzt, der genießt stabile Erträge, und IFA kümmert sich um alles andere“, so Hingsammer. „Wir freuen uns auf die kommenden Investments und auf die nächsten 500 IFA Bauherrenmodelle.