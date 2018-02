Die neue Datenschutz-Grundverordnung (DSVG) ist für Unternehmen eine große Herausforderung und nicht jedes kann sich die Beratung von IT-Firmen und Anwälten leisten. Nun hat die Wirtschaftskammer neben allgemeiner Hilfestellung auch ein spezielles Tool für den Handel gestartet, das Mustervorlagen, Schulungsunterlagen und die Umsetzung erklärt.

Ab 25. Mai 2018 gilt europaweit die neue EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Mit diesem Datum müssen alle Betriebe die Anforderungen der Datenschutzgrundverordnung umgesetzt haben. Das bedeutet für die Unternehmen eine große Herausforderung mit beträchtlichem Aufwand. Daher hat die Wirtschaftskammer nun eine Hilfestellungen ausgearbeitet: Auf www.wko.at/datenschutz findet sich ein Überblick über die neue Datenschutzrechtslage, auf www.wko.at/datenschutzservice werden alle Services übersichtlich dargestellt.

Jetzt gibt es neu auch ein speziell auf den Wirtschaftsbereich Handel zugeschnittenes Serviceangebot namens „Toolset DSGVO“. Peter Buchmüller, Obmann der Bundessparte Handel in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ): „Wir haben den Bedarf an maßgeschneiderter Unterstützung für die Unternehmen bei der Implementierung und Umsetzung in den Betrieben erkannt. Darum stellen wir den Unternehmen im Handel dieses ‚Toolset DSGVO‘ als Serviceleistung unentgeltlich zur Verfügung.“

Beim „Toolset DSGVO“ handelt es sich um eine einfache, schrittweise Handlungsanleitung inklusive aller dazu notwendigen Standarddokumente wie Mustervorlagen, Textbausteine, Schulungsunterlagen, Unterweisungen oder Prozessdefinitionen. Dieser digitale Werkzeugkasten wurde von der Steuerberatungs- und Wirtschaftstreuhandkanzlei LeitnerLeitner im Auftrag der Bundessparte Handel entwickelt und erstellt, die auf dieses Thema besonders spezialisiert ist. Bevor das Toolset online ging, wurde es zudem in Pilotbetrieben auf Praktikabilität getestet.

Die Inhalte des „Toolsets DSGVO“ stehen ab sofort auf der Webseite www.derhandel.at sowie auf den Webseiten der WKO-Landeskammern zum kostenfreien Download bereit. Jedes Unternehmen wählt aus dem Angebot jene Musterdokumente, die es benötigt. Das ‚Toolset‘ ist selbsterklärend. „Unser Angebot an die Handelsbetriebe versteht sich als Instrument zur Unterstützung der Implementierung der DSGVO im Unternehmen und ist ein Modell für Standardanwendungen. Es ist ein einfacher, praktischer Handlungsleitfaden, der schrittweise abgearbeitet werden kann und dabei individuell auf Unternehmen angepasst wird. Datenanwendungen, die über das Standardmodell hinausgehen, sind vom Unternehmen zu ergänzen“, hält Sonja Marchhart, in der Bundessparte Handel für das „Toolset DSGVO“ zuständige Referentin.

„Die intensive Auseinandersetzung mit dem Thema Datenschutz-Grundverordnung und die praktische Umsetzung brauchen jedoch - auch mit Hilfe der kostenlosen Serviceleistung der Bundessparte Handel - personelle Ressourcen. Diese gilt es einzuplanen“, so Spartenobmann Buchmüller.