Verträge mit Minderjährigen

Bei der Beurteilung, ob ein Minderjähriger bereits das nötige Alter und gegebenenfalls Einkommen hat, um das jeweilige Geschäft abzuschließen, ist seitens eines Unternehmers ein gewisses Fingerspitzengefühl gefordert. Im Zweifel ist hier Vorsicht besser als Nachsicht.

Umso mehr gilt dies im Bereich des Jugendschutzes. Verkauft man als Unternehmer etwa Produkte wie Alkohol oder Tabak, ist besondere Achtsamkeit geboten.

Dabei ist zu beachten, dass Jugendschutz Ländersache ist. Es kann je nach Bundesland voneinander abweichende Vorschriften geben. Die bundeslandspezifischen Vorschriften sind im jeweiligen Jugendschutzgesetz geregelt.

Fakt ist: Verstößt man gegen den Jugendschutz – in dem man etwa an einen Jugendlichen „verbotene“ Dinge herausgibt, riskiert man eine hohe Verwaltungsstrafe (bis zu 20.000 Euro). Sogar eine Überprüfung der Berechtigung für die Ausübung des Gewerbes ist denkbar. Im Zweifel sollte man am besten einmal mehr die Ausweise kontrollieren als zu wenig. Denn Unachtsamkeit kann schnell existenzbedrohend sein.

Abgesehen von den Jugendschutzgesetzen sieht auch die Gewerbeordnung eine eigene Bestimmung vor, nämlich § 114 Gewerbeordnung. Demnach ist es Gewerbetreibenden untersagt, selbst oder durch Mitarbeiter alkoholische Getränke an Jugendliche auszuschenken bzw. an diese abzugeben. Die Altersgrenzen, die in den landesrechtlichen Jugendschutzgesetzen vorgegeben sind, sind durch amtlichen Lichtbildausweis oder speziellen Jugendkarten, zu prüfen. Zudem muss das Alkoholverbot für Minderjährige an geeigneter Stelle in den Betriebsräumen ausgehängt werden.