Das Online-Rechtsportal myRight will all jene Kunden, die eine Schummelsoftware von VW, Skoda, Porsche, Audi oder Seat eingebaut haben zu Schadenersatz verhelfen. Die Ansprüche werden online gestellt, Kosten fallen nur im Erfolgsfall an. So funktioniert die Online-Klage. Mit welcher Wertminderung die Experten bei Autos mit manipulierter Software ausgehen.

In Deutschland hat myRight.de in Brauschweig die erste Musterklage gegen den VW-Konzerns eingereicht. Bisher hat VW in Europa jede Forderung nach Schadenersatz abgelehnt. Mit der Klage könnte myRight eine Klagswelle lostreten, der sich auch österreichische VW-Kunden unter www.myright.at anschließen. Vorausgesetzt diese haben ein Auto des VW-Konzerns gekauft, dessen Modelle am Sprit-Prüftstand einen geringen Stickoxidausstoss anzeigten als dieser tatsächlich war - und sich durch die Manipulation des Konzerns geschädigt fühlen.

Das Online-Unternehmen verspricht bis zu 5.000 Euro Schadenersatz. Anwaltskosten fallen keine an. Die Provision in Höhe von 35 Prozent wird nur im Erfolgsfall fällig. Diese Summe betrifft die Differenz zwischen der Schadenersatzzahlung von VW und dem verbleibenden Wert des Autos.

Auto, das den versprochenen Standards nicht entspricht

Die Argumente für eine Klage gegen VW: „Kunden haben etwas gekauft, das sie nie bekommen haben: Ein Auto, das die versprochene Standards an Qualität, Umweltfreundlichkeit und Sauberkeit einhält. Und diese erwarten zu Recht den Ersatz Ihrer Schäden“, erklärt Jan Eike Andresen, Leiter der Rechtsabteilung bei myRight.

EU-Mahnverfahren als Basis für Klage

Durch die Klage soll erreicht werden, dass im Namen einzelner Kunden der Kaufpreis rückerstattet wird. Die Juristen werfen VW sittenwidrige vorsätzliche Schädigung und den Verstoß gegen europäische Zulassungsregeln vor. Demnach hätten die Autos gar nicht zugelassen werden dürfen und müssten daher sofort aus dem Verkehr gezogen werden. Die Chancen, dass der VW-Konzern doch auf einen Vergleich einsteigt, sind mit dem Vertragsverletzungsverfahren der EU-Kommission gestiegen. Denn die Brüsseler Behörde hatte in dem eingeleiteten Verfahren festgestellt, dass VW gegen eine EU-Richtlinie verstoßen hat. Die Richtlinie besagt, dass neue Fahrzeuge nur zur Verwendung im Straßenverkehr verkauft werden dürfen, wenn sie eine gültige Übereinstimmungsbescheinigung besitzen. Durch sie erklärt der Autohersteller, dass seine Fahrzeuge mit EU-Recht im Einklang stehen. Gerade das ist aus Sicht des Hausfeld-Anwalts nicht der Fall - so zeige es das EU-Mahnverfahren.

Im Schnitt 1.000 bis 1.500 Euro Wertminderung pro Auto

Die durchschnittliche Wertminderung von 1.000 bis 1.500 Euro Wertminderung pro Auto, die eine Schummelsoftware eingebaut bekommen haben, schätzt der deutsche Kartelljurist Christoph Rother von Hausfeld Rechtsanwälte LLP.

Verträge per Mail an myRight und los geht es

Wer sich der Klage anschließen will muss dazu eine Kopie oder eingescannte Papiere des

Fahrzeugschein, der Zulassungsbescheinigung, des Kauf- oder Leasingvertrags oder des Kreditvertrags beilegen.

Wenn beim VW-Konzern das Inkasso-Büro klingelt

Hinter dem Onlineportal myRight.de steht due Hamburger Financialright GmbH. Diese kann auch Inkasso durchführen. Das bedeutet, es kann Forderungen von Verbrauchern gegen Unternehmen wie Volkswagen durchsetzen. Verbraucher brauchen sich über MyRight nur registriert. Man hält in weiterer Folge ein Formular für eine „Treuhänderische Abtretung“ aller Schadenersatz-forderungen gegen VW. Dieses Formular schickt man unterschrieben an das Unternehmen zurück. Die so abgetretenen Rechte nutzt das Unternehmen dann dazu ihrerseits die Schadenersatzforderungen gegenüber VW durchzusetzen.

Je nach Autotyp sollen unterschiedlich hohe Ausgleichszahlungen ausgehandelt werden

Kommt es etwa zu einem Ausgleich, werden die Juristen von myRight darin mit VW je nach Autotype die Höhe der Ausgleichszahlungen festlegen. Wem der Vergleich zu gering ist, kann die Reißleine ziehen und versuchen selbst mehr Geld herauszuschlagen. Allerdings rennt dann bei einem Rechtsanwalt der Zähler – unabhängig vom Ausgang.