Im Dezember ist Hochsaison für betriebliche Weihnachtsfeiern. Wann Anwesenheitspflicht bei einer Weihnachtsfeier besteht, wann Fehlverhalten wegen ausgelassener Feierlaune zu arbeitsrechtlichen Konsequenzen führt, warum „Blaumachen“am Tag danach ein Entlassungsgrund sein kann und ob es ein Recht auf Weihnachtsfeiern gibt. Die D.A.S. Rechtsschutz AG informiert.

„Weihnachtsfeiern polarisieren. Während sich die einen darauf freuen, überlegen sich die anderen, ob sie überhaupt daran teilnehmen müssen“, erklärt Ingo Kaufmann, Vorstand der D.A.S. Rechtsschutz AG. „Es existiert zumindest kein rechtlicher Anspruch auf Abhaltung einer weihnachtlichen Firmenfeier, auch wenn es jahrelanger Brauch war.“

Muss ein Mitarbeiter überhaupt an der Weihnachtsfeier zwingend teilnehmen? „Bei Weihnachtsfeiern muss man unterscheiden, ob diese innerhalb oder außerhalb der Arbeitszeit stattfinden. Während der Arbeitszeit besteht prinzipiell Anwesenheitspflicht, diese Zeit wird auch bezahlt. Außerhalb der Arbeitszeit ist die Teilnahme freiwillig und wird in der Regel auch nicht entlohnt“, erklärt Kaufmann. Von kommentarlosem Fernbleiben wird jedenfalls aus Höflichkeitsgründen abgeraten.

Auf betrieblichen Weihnachtsfeiern kommt es immer wieder zu unbedachten Handlungen. Diese können jedoch schwerwiegende arbeitsrechtliche Folgen haben. Hauptauslöser ist meistens zu viel konsumierter Alkohol, der die Hemmungen reduziert. „Man sollte stets beachten, dass man sich auch bei Firmenweihnachtsfeiern in einem Arbeitsumfeld bewegt. Es kann einem beruflich schaden, wenn man sich daneben benimmt“, warnt D.A.S. Vorstand und Jurist Kaufmann.

„Ob aber tatsächlich ein Entlassungsgrund vorliegt, ist grundsätzlich nach Art und Schwere des Vorfalls zu beurteilen“, so Kaufmann. In ausgelassener Stimmung den Chef auf der Weihnachtsfeier beschimpfen, kann sehr wohl einen Entlassungsgrund darstellen. „Im Einzelfall sind aber stets die Begleitumstände und Vorgeschichte des Vorfalls sowie die üblichen Umgangsformen im Betrieb zu berücksichtigen.“

Eine ausgelassene Feier kann bis weit nach Mitternacht dauern. Dadurch besteht die Gefahr einer verminderten Arbeitsleistung am nächsten Tag. „Den nächsten Tag kann man sich jedoch nicht einfach so frei nehmen, das geht nur im Einvernehmen mit dem Vorgesetzten. Arbeitnehmer, die ihre Arbeitsunfähigkeit nur vortäuschen und einfach „blaumachen" oder „krankfeiern", riskieren ihren Arbeitsplatz“, warnt Kaufmann. Grundloses spontanes Fernbleiben vom Arbeitsplatz ist kein Kavaliersdelikt, sondern ein Entlassungsgrund. Es ist deshalb sinnvoller, rechtzeitig einen Urlaubstag oder Zeitausgleich zu beantragen.

