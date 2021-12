3G, 2G oder Maske? Was jetzt am Arbeitsplatz gilt

Welche Regeln gelten aktuell für Orte der beruflichen Tätigkeit? Während in zahlreichen Bereichen neue Vorgaben gelten, ist in Bezug auf die Regeln am Arbeitsplatz wenig neue Klarheit hinzugekommen. Piroska Vargha, Rechtsanwältin bei Lansky, Ganzger, Goeth, Frankl fasst zusammen, was für die Praxis am Arbeitsplatz gilt.