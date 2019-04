Buchtipp: Kryptowährungen und Blockchains

Steuerexperte Niklas Schmidt befasst sich in seinem neuem Buch mit technischen, wirtschaftlichen und juristischen Fragen rund um Kryptowährungen und Blockchains.

Die Blockchain, eine Erfindung des Japaners Satoshi Nakamotos, ist drauf und dran, unsere Wirtschaftsordnung grundlegend verändern. Auch wenn es nach dem Abflauen des Bitcoin-Hypes etwas ruhiger um die Technologie geworden ist. Die in ihr enthaltenen digitalen Codierungen und Verschlüsselungen könnten sie zur Basis für zahlreiche Anwendungen auch abseits der Kryptowährungen machen.

Gerade im rechtlichen Bereich ist vieles im Fluss und einiges unklar. "Es ist mir ein Anliegen, den Lesern nahe zu bringen, warum Erfindung der Blockchain so relevant ist", erklärt der Steuerexperte Niklas Schmidt, der dazu das im Linde-Verlag erschienene Buch "Kryptowährungen und Blockchains. Technologie, Praxis, Recht, Steuern" verfasst hat.

Neben einführenden technischen Erklärungen zur Funktionsweise der Blockchain und Erläuterungen zu wirtschaftlichen und rechtlichen Aspekten (unter anderem Zivil-, Steuer-, Bilanz- und Aufsichtsrecht) stehen zahlreiche Beispiele und praktische Anwendungshinweise im Fokus.

In Form von rund 400 Frequently Asked Questions (FAQs) leitet Schmidt durch die Materie und beantwortet dabei Fragen wie: Was ist der Unterschied zwischen Blockchain und Distributed Ledger Technology? Was ist der Unterschied zwischen Ethereum und Ether? Welche sind die bekanntesten Mobile Wallets? Was ist das grundsätzliche Problem mit Exchanges? Woraus ergibt sich der Wert von Kryptowährungen? Sind Kryptobörsen effiziente Märkte im Sinne der modernen Kapitalmarkttheorie? Wie schauen die Zukunftsaussichten von Bitcoin aus? Wie funktioniert der zivilrechtliche Eigentumserwerb des Miners bezüglich neu geschaffener Bitcoins? Ermöglichen Bitcoins Geldwäsche? Können ICOs konzessionspflichtige Tatbestände verwirklichen? Wann liegt bei Kryptowährungen ein steuerlicher Zufluss vor?

Buchtipp

Niklas Schmid: Kryptowährungen und Blockchains © Linde Verlag