In finnischen Unternehmen wird der Zufriedenheit ihrer Mitarbeiter*innen große Bedeutung beigemessen. Investiert wird etwa in umfassende Gesundheitsdienste, individuelle Kompetenzentwicklung und eine offene, hierarchiearme Kommunikation. In Studien wie der European Workforce Study und internationalen Wettbewerben wie „Great Place to Work“ und „European Employer of the Year“ ist das nordische Land häufig vertreten.