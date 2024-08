Wienerberger: Schwacher Bau-Sektor belastet Halbjahresbilanz

Wienerberger konnte in den ersten sechs Monaten des Jahres 2024 einen Umsatz von 2.213 Millionen Euro erzielen, was leicht über dem Vorjahreswert von 2.203 Millionen Euro liegt. Trotz globaler Unsicherheiten und der schleppenden Erholung der Wohnbaumärkte in einigen Regionen konnte das Unternehmen somit seine Position behaupten.