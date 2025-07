AT&S mit 55,9 Mio. Euro Verlust, aber plus 14 Prozent Umsatz

Der Umsatz stieg um 14 Prozent auf 398,9 Mio. Euro. Getrieben wurde die Entwicklung vor allem von einer positiven Volumenentwicklung, die negative Währungseffekte und Preisdruck ausgleichen konnten, schreibt das Unternehmen am Donnerstag in einer Aussendung. Die gestiegenen Volumina stützten auch das operative Ergebnis vor Abschreibungen (EBITDA), das um 9,4 Prozent auf 70,6 Mio. Euro zulegte.

"Trotz der positiven Entwicklung führt AT&S sein umfassendes Kostenoptimierungs- und Effizienzprogramm intensiv fort, um den aus dem weiterhin schwierigen Marktumfeld resultierenden Effekten wie Preisdruck und Inflation gegenzusteuern," hießt es in der Aussendung. Anlaufkosten für die beiden neuen Werke in Kulim und Leoben belasteten das Ergebnis zusätzlich, ebenso wie erhöhte Abschreibungen wegen neuen Anlagen und Technologie-Upgrades, die das Betriebsergebnis (EBIT) von minus 8,1 Mio. Euro auf 16,3 Mio. Euro drückten. Auch das Konzernergebnis rutschte mit minus 55,9 Mio. Euro tiefer in den roten Bereich.

"Es herrscht immer noch kein klares Bild wie die US-amerikanische Regierung künftig mit Einfuhrzöllen für Waren in die USA umgehen will", so das Unternehmen. Für die eigenen Produkte rechnet AT&S nicht mit großen Auswirkungen, auf die Endprodukte für Kunden könnte es aber sehr wohl "erheblichen Einfluss" haben -"und damit dann auch auf die Nachfrage nach Produkten von AT&S". Zudem seien die Auswirkungen auf die Wechselkurse unklar. "Der Vorstand hat daher entschieden, mit der Jahresprognose 2025/26 zu warten".

Im zweiten Quartal will der Vorstand nun beobachten, ob das volatile Bestellverhalten eines großen Kunden anhält. Zudem erwartet AT&S, dass die Anlaufkosten für Kulim Ergebnis und Umsatz im ersten Halbjahr weiterhin belasten werden. Für das erste Halbjahr wird ein Umsatz von 820 Mio. Euro angepeilt.