RHI Magnesita mit Ergebnis-Einbußen

An der Wachstumsstrategie will das Unternehmen festhalten. "Wir sind nach wie vor überzeugt, dass unsere Strategie, im fragmentierten globalen Feuerfestmarkt durch M&A zu wachsen, der mit Abstand beste Weg ist, um in einem wachstumsschwachen Umfeld Mehrwert für unsere Aktionäre zu schaffen, und setzen dabei auf unsere Stärken als Branchenführer", so Borgas.

Im Juni beschloss RHI Magnesita mit BPI Inc. den Start eines Recycling-Joint-Ventures. Mit diesem soll die Plattform für Kreislaufwirtschaft in Nordamerika ausgebaut werden. Rohstoffrecycling innerhalb der USA werde aus Sicht der RHI künftig eine größere Rolle spielen - auch vor dem Hintergrund der höheren Zölle.