ams-Osram mit Umsatzrückgang im 2. Quartal

Der steirisch-bayerische Chip- und Sensorenhersteller ams-Osram hat im zweiten Quartal einen Umsatz von 775 Millionen Euro erwirtschaftet. Das sind fünf Prozent weniger als in der Vergleichsperiode im Vorjahr, teilte der in Zürich gelistete Konzern am Donnerstag mit. Den Rückgang führt das Unternehmen auf einen schwächeren US-Dollar, das nicht zum Kerngeschäft gehörende Halbleitergeschäft und eine Bestandskorrektur bei Automobil-LEDs zurück.

von APA