Hotellerie: Nächtigungsplus von 14 Prozent im Juni

Im Juni stieg die Zahl der Nächtigungen in den heimischen Hotels im Jahresvergleich um 13,9 Prozent auf 13,38 Millionen Übernachtungen. Allerdings ist dies nicht nur auf ein erhöhtes Interesse der Gäste zurückzuführen, sondern auch auf den Kalender: Fronleichnam und Pfingsten fielen heuer in den Juni. Jedenfalls war der Juni 2025 der nächtigungsstärkste Juni seit Beginn der Aufzeichnungen 1972, rechnete am Mittwoch die Statistik Austria vor.

von APA