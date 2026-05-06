Waterdrop: Neuer 100-Millionen-Deal

Neben Aspeya stiegen die Atlantic Grupa und der alpine Ski-Rennfahrer Aleksander Aamodt Kilde beim Start-up ein, wie das Unternehmen in einer Aussendung am Mittwoch mitteilte. Mit den Investitionen soll die Expansion in Europa und die Produktentwicklung fortgeführt werden.

Aspeya, das laut eigenen Angaben eine Pipeline von Wellness-Produkten und -Marken entwickelt und vermarktet, erwarb laut Firmenbuch eine Minderheitsbeteiligung von 5,7 Prozent. Atlantic Grupa investierte, wie bereits vor wenigen Tagen bekannt geworden ist, 11 Mio. Euro in Waterdrop. Das Unternehmen war zuvor bereits Distributionspartner in Österreich, Kroatien, Serbien und Slowenien. „Aspeya und Atlantic Grupa bringen die strategische Tiefe, die Vertriebskraft und die langfristige Überzeugung mit, die dieses nächste Kapitel erfordert“, wird Gründer und CEO Martin Murray zitiert.